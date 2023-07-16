Mais de 10 cachorros morrem em incêndio na Serra; tutor fica ferido

Mais de 10 cachorros morreram em um incêndio no bairro Jardim Tropical, na Serra , na manhã deste domingo (16). O tutor deles, um cobrador de ônibus de 63 anos, se feriu enquanto tentava salvar os animais e foi levado para o hospital. Segundo a Prefeitura da Serra, 12 animais morreram – 11 animais encontrados mortos no local do acidente e dois chegaram a ser socorridos com vida, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

O outro cachorro, que sobreviveu, foi levado a uma clínica veterinária particular. A Defesa Civil da Serra informou que cinco casas foram interditadas até a conclusão da vistoria, que será finalizada na tarde desta segunda-feira (17). Os moradores foram orientados a irem para casa de familiares.

A Prefeitura da Serra lamentou o ocorrido e informou que os cachorros do tutor eram acompanhados pelo programa Animais Resgatados Cuidados e Acolhidos (ARCA) do órgão.

"É importante destacar que os animais não estavam sob maus-tratos. Não é possível precisar quantos animais o tutor tinha sob seus cuidados no dia do incêndio", disse a prefeitura, por meio de nota.

De acordo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem é acumulador. Por esse motivo, segundo vizinhos e uma familiar, a casa estava repleta de materiais inflamáveis.

O fogo começou pela manhã. Na tentativa de resgatar os animais, o cobrador entrou e saiu do imóvel várias vezes, se queimando bastante. Ele foi levado para um hospital particular da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Vizinhos disseram à reportagem da TV Gazeta que a vítima já chegou a criar mais de 60 cachorros, mas, atualmente, teria de 15 a 20 animais. 11 morreram dentro da casa e dois foram resgatados com vida e levados por ONGs a clínicas veterinárias particulares, mas um acabou morrendo.

No imóvel havia muito material inflamável, o que dificultou o combate às chamas. Os militares usaram estratégias para apagar o fogo pela frente e pelos fundos da residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou toda a manhã de domingo (16) e foi finalizado apenas na parte da tarde, por conta de grande quantidade de materiais em chamas no terreno. Foram precisos 70 mil litros de água para apagar o fogo e realizar todo o rescaldo.

"Quando os Bombeiros chegaram ao local, encontraram um cão vivo, que foi resgatado, além de cinco mortos. Quando realizavam o rescaldo, os militares encontraram, embaixo de uma pilha de madeira, mais sete cachorros sem vida", informou a corporação.

A Perícia de Incêndio foi acionada e o prazo para o laudo é de cerca de 40 dias.

Segundo incêndio na Serra

O incêndio em Jardim Tropical é o segundo registrado na Serra, só neste domingo. Durante a madrugada, o fogo destruiu 14 ambulâncias, além de motocicletas, que estavam em um galpão no bairro São Diogo. Os veículos pertenciam a uma empresa terceirizada que prestava serviço para a prefeitura. Ninguém se feriu.