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Região Noroeste

Professor morre em acidente entre moto e caminhão em Águia Branca

Paulo Pilon era ex-diretor de uma escola rural em Águia Branca. Ele seguia pela ES 080 quando a moto que pilotava colidiu contra um caminhão
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 jul 2023 às 19:00

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 19:00

Paulo Pilon era servidor em Águia Branca e morreu em um acidente na última sexta-feira (14)
Paulo Pilon era servidor em Águia Branca e morreu em um acidente na última sexta-feira (14) Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Um homem morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no fim da tarde de sexta-feira (14) na ES 080, em Águia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo. Servidor estadual na cidade de Águia Branca, Paulo Pilon seguia pela rodovia quando a moto que ele pilotava colidiu contra um caminhão, que atravessou a pista. 
Pilon era professor e ex-diretor do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca, e sua morte causou comoção na cidade. Diversas entidades, parentes, amigos e ex-alunos e colegas de trabalho lamentaram a perda nas redes sociais. 
Pelo Instagram, a escola prestou solidariedade aos familiares. "É com grande pesar que a equipe CEIER comunica o falecimento do nosso eterno Diretor Paulo Pilon. Ficarão as boas lembranças dos momentos que estivemos juntos", diz a nota de pesar.
Agricultor, contador de histórias e ativista social, Pilon também recebeu homenagens do Movimento do Pequeno Agricultor (MPA) e do senador Fabiano Contarato. "Paulo foi um grande Companheiro de Luta do MPA no Espírito Santo, sempre dedicou sua vida as causas da humanidade e guerreiro na defesa da Educação do Campo", manifestou a entidade. 
A Polícia Civil informou, em nota, que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação na Delegacia de Águia Branca.
Ainda segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda não há informações sobre o enterro. 

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