Homem reage a assalto, atira e mata suspeito em Linhares

Moradores se aglomeraram no bairro Interlagos após a ocorrência Crédito: Leitor | A Gazeta

Na noite do último sábado, dia 29, um homem reagiu a um assalto no Bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Ele atirou contra um suspeito que morreu no local.

O homem que efetuou o disparo estava à pé com a esposa, retornando de um supermercado, quando foram abordados por dois suspeitos em uma moto. Eles anunciaram o assalto e o carona desceu do veículo com uma arma na mão.

Segundo a PM, o suspeito teria apontado a arma para a cabeça da mulher e retirado o celular dela. O marido chegou a pedir para ele que não atirasse na sua companheira.

A esposa relatou à Polícia que fechou os olhos durante a interação e , quando ouviu o disparo, percebeu que o marido havia atirado no suspeito para defendê-la.

Os policiais foram informados que alguém teria sido baleado no bairro através de uma denúncia e, ao chegarem no local, acionaram as equipes do SAMU que atestaram o óbito.

A PM informou que no boletim de atendimento não consta se o homem pegou a arma do suspeito ou se ele portava algum armamento. Moradores disseram aos policiais que a arma do suspeito teria caído no chão e sido levada por alguém que passou pelo local após o disparo.

O outro suspeito, condutor da moto, fugiu após o disparo e deixou a moto para trás. O veículo foi guinchado. O autor do disparo também deixou o local após o ocorrido.