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Homem reage a assalto, atira e mata suspeito em Linhares

Casal foi abordado quando saía de supermercado por uma motocicleta com dois suspeitos e um deles acabou sendo morto. PM não soube esclarecer a origem da arma cujos disparos mataram suspeito
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

01 mai 2023 às 12:57

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 12:57

Moradores se aglomeraram no bairro Interlagos após a ocorrência
Moradores se aglomeraram no bairro Interlagos após a ocorrência Crédito: Leitor | A Gazeta
Na noite do último sábado, dia 29, um homem reagiu a um assalto no Bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Ele atirou contra um suspeito que morreu no local.
O homem que efetuou o disparo estava à pé com a esposa, retornando de um supermercado, quando foram abordados por dois suspeitos em uma moto. Eles anunciaram o assalto e o carona desceu do veículo com uma arma na mão.
Segundo a PM, o suspeito teria apontado a arma para a cabeça da mulher e retirado o celular dela. O marido chegou a pedir para ele que não atirasse na sua companheira.
A esposa relatou à Polícia que fechou os olhos durante a interação e , quando ouviu o disparo, percebeu que o marido havia atirado no suspeito para defendê-la.
Os policiais foram informados que alguém teria sido baleado no bairro através de uma denúncia e, ao chegarem no local, acionaram as equipes do SAMU que atestaram o óbito.
A PM informou que no boletim de atendimento não consta se o homem pegou a arma do suspeito ou se ele portava algum armamento. Moradores disseram aos policiais que a arma do suspeito teria caído no chão e sido levada por alguém que passou pelo local após o disparo.
O outro suspeito, condutor da moto, fugiu após o disparo e deixou a moto para trás. O veículo foi guinchado. O autor do disparo também deixou o local após o ocorrido.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Corporação acrescentou que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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