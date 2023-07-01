PM apreende munições e drogas com traficante em Aracruz

Na madrugada deste sábado (1º), um traficante foi preso com uma grande quantidade de drogas e munições pela Polícia Militar, no distrito de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. O nome do indivíduo não foi divulgado.
Foram apreendidos 142 buchas de maconha, 248g de crack, dois quilos de maconha, 33 munições 9 mm, R$ 162 em espécie e um aparelho celular. A ação foi realizada pela equipe do Grupo de Abordagem da 3ª CIA.
Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), de Aracruz.
Após receber informações de que indivíduos estariam traficando em uma viela na Barra do Riacho, a equipe do Grupo de Abordagem da 3ª CIA prosseguiu até o local para averiguar a denúncia.
Ao chegar no local, os militares avistaram um indivíduo, em atitude suspeita, em posse de uma mochila, que foi abordado pelos militares. Durante a busca pessoal, os entorpecentes foram encontrados.