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“Corrida Final”

Operação mira quadrilha que usa motoristas de app no tráfico no Norte do ES

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Linhares e São Mateus; um motorista de aplicativo foi detido e uma pessoa responsável pelo braço financeiro da quadrilha está foragida

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 16:19

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

13 jul 2023 às 16:19
Operação “Corrida Final” cumpre mandados de busca e apreensão contra organização que atua no Norte do ES
Operação “Corrida Final” cumpre mandados de busca e apreensão contra organização que atua no Norte do ES Crédito: Divulgação | MPES
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na quarta-feira (12), a Operação Corrida Final, com objetivo de desarticular uma organização criminosa que utiliza motoristas de aplicativos para distribuição de drogas no Norte do Espírito Santo. É a primeira vez que estão sendo reunidos indícios e provas detalhadas do envolvimento consciente desses profissionais no esquema. 
A Operação Corrida Final foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte) do MPES, com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o promotor de Justiça Adriani Ozório Nascimento informou que a operação começou em dezembro do ano passado, quando o sistema de inteligência do Gaeco notou um aumento de casos de homicídio e apreensão de drogas envolvendo motoristas de aplicativo, bem como uma migração na forma de agir no tráfico de drogas na região. 
"Antigamente, eles utilizavam pessoas comuns. Hoje, por questões de mais segurança e disfarce para traficar as drogas, eles migraram para um novo sistema de transporte, por meio de corrida de carro por aplicativo. E isso foi verificado principalmente pelo aumento de apreensão desses entorpecentes, envolvendo esses poucos motoristas que se destinam ao tráfico"
Adriani Ozório Nascimento - Promotor de Justiça
Ainda segundo o promotor, a organização utilizava o esquema para simular um desconhecimento por parte dos motoristas e, com isso, resguardar a atuação. Dessa forma, os motoristas poderiam usar o argumento de que estavam trabalhando e não sabiam o que era transportado.
Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos municípios de Linhares e São Mateus. Um motorista de aplicativo foi detido e uma responsável pelo braço financeiro está foragida.
O detido vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, utilizando arma de fogo.

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