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Tentou fugir

Homem rouba R$ 30 mil em joias e é preso dentro de ônibus em Vila Velha

Suspeito se passou por cliente e roubou uma joalheria na Glória nesta sexta-feira. Na fuga, ele ainda roubou um carro, entrou em um ônibus e acabou detido

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 17:39
Mercadoria roubada de joalheria é recupera em Vila Velha
Mercadoria roubada de joalheria é recuperada em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um homem, de 27 anos, foi preso após roubar uma joalheria e um carro, na tarde desta sexta-feira, no bairro Glória, em Vila Velha. O homem levou aproximadamente R$ 30 mil em joias. O detido não teve a identidade informada.
De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o suspeito entrou em uma joalheira se passando por cliente e perguntou ao dono do estabelecimento qual o valor para aumentar uma aliança.
O proprietário informou que ele teria que levar a aliança para se ter uma ideia de preço. O homem saiu do local, deu meia-volta na porta, retornou apontando uma arma e anunciou o assalto.
Além do dono da loja, estavam no local o filho dele e um cliente. O suspeito roubou várias mercadorias, somando um valor de aproximadamente R$ 30 mil.

Fuga

Em seguida, ele fugiu e, no meio do caminho, roubou uma bicicleta. Na Avenida Carlos Lindenberg, ele abordou um carro e obrigou o condutor de 30 anos, que estava com o filho de apenas 5, a dirigir para ele.
Depois, o fugitivo prosseguiu até o Terminal do Ibes, onde abandonou o carro e entrou em um ônibus da linha 605 (Terminal de Vila Velha / Terminal do Ibes).
A Polícia Militar, foi solicitado apoio para buscas, tendo os policiais recebido informações de que o suspeito havia desembarcado no coletivo.
As equipes fizeram o trajeto do coletivo e conseguiram realizar a abordagem na praça de Gaivotas. O suspeito se rendeu e com ele foram recuperados 216 anéis prateados, 120 anéis dourados, seis pingentes, além de cordões e uma pulseira. Ainda, com o homem foi apreendido um revólver de calibre 38 e seis munições.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil foi acionada para passar mais detalhes da autuação do suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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