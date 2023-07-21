Homem rouba R$ 30 mil em joias e é preso dentro de ônibus em Vila Velha

Mercadoria roubada de joalheria é recuperada em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos

Um homem, de 27 anos, foi preso após roubar uma joalheria e um carro, na tarde desta sexta-feira, no bairro Glória, em Vila Velha . O homem levou aproximadamente R$ 30 mil em joias. O detido não teve a identidade informada.

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o suspeito entrou em uma joalheira se passando por cliente e perguntou ao dono do estabelecimento qual o valor para aumentar uma aliança.

O proprietário informou que ele teria que levar a aliança para se ter uma ideia de preço. O homem saiu do local, deu meia-volta na porta, retornou apontando uma arma e anunciou o assalto.

Além do dono da loja, estavam no local o filho dele e um cliente. O suspeito roubou várias mercadorias, somando um valor de aproximadamente R$ 30 mil.

Fuga

Em seguida, ele fugiu e, no meio do caminho, roubou uma bicicleta. Na Avenida Carlos Lindenberg, ele abordou um carro e obrigou o condutor de 30 anos, que estava com o filho de apenas 5, a dirigir para ele.

Depois, o fugitivo prosseguiu até o Terminal do Ibes, onde abandonou o carro e entrou em um ônibus da linha 605 (Terminal de Vila Velha / Terminal do Ibes).

A Polícia Militar, foi solicitado apoio para buscas, tendo os policiais recebido informações de que o suspeito havia desembarcado no coletivo.

As equipes fizeram o trajeto do coletivo e conseguiram realizar a abordagem na praça de Gaivotas. O suspeito se rendeu e com ele foram recuperados 216 anéis prateados, 120 anéis dourados, seis pingentes, além de cordões e uma pulseira. Ainda, com o homem foi apreendido um revólver de calibre 38 e seis munições.