Casal é flagrado fazendo sexo em escadaria de fórum e TJES encaminha vídeo à polícia

Caso ocorreu no sábado (7), na cidade que fica no Caparaó do Espírito Santo; TJES confirmou que envolvidos não são servidores públicos

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:20

Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma escadaria do fórum de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. O caso ocorreu no último sábado (7), mas o vídeo repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (10). Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo explicou que nenhum dos envolvidos é servidor do Poder Judiciário e que não havia expediente na data. No entanto, o local é aberto e acessível a qualquer cidadão, o que justifica a presença do casal.

Ainda segundo o TJES, as imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil e demais órgãos competentes para apuração de possível ilícito criminal. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes.

