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Duplo homicídio

Granada é achada no bolso de jovem executado e é detonada em Vila Velha

Dois jovens foram mortos enquanto andavam de bicicleta na manhã desta sexta-feira (21), em Cristóvão Colombo; explosivo estava no bolso de um deles

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 17:24

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 jul 2023 às 17:24
A execução de dois jovens – mortos a tiros enquanto andavam de bicicleta no fim da manhã desta sexta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, teve desdobramentos. A perícia da Polícia Civil, acionada após o duplo homicídio, encontrou uma granada no bolso de uma das vítimas e o Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, foi chamado ao local.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, esteve no local e confirmou a detonação do material explosivo.
Granada é detonada após homicídio em Vila Velha
Granada é detonada após homicídio em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos
Os dois jovens foram executados a tiros no meio da rua, após homens em dois carros passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta.
Testemunhas contaram que as vítimas seguiam de bicicleta pela Rua Antônio Roberto Feitosa quando os suspeitos passaram em dois carros e atiraram contra os dois jovens.
A Polícia Civil foi acionada e informou somente que a ocorrência segue em andamento.

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