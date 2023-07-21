Granada é achada no bolso de jovem executado e é detonada em Vila Velha

A execução de dois jovens – mortos a tiros enquanto andavam de bicicleta no fim da manhã desta sexta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, teve desdobramentos. A perícia da Polícia Civil, acionada após o duplo homicídio, encontrou uma granada no bolso de uma das vítimas e o Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, foi chamado ao local.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, esteve no local e confirmou a detonação do material explosivo.
Os dois jovens foram executados a tiros no meio da rua, após homens em dois carros passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta.
Testemunhas contaram que as vítimas seguiam de bicicleta pela Rua Antônio Roberto Feitosa quando os suspeitos passaram em dois carros e atiraram contra os dois jovens.
A Polícia Civil foi acionada e informou somente que a ocorrência segue em andamento.