Granada é achada no bolso de jovem executado e é detonada em Vila Velha

A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, esteve no local e confirmou a detonação do material explosivo.

Granada é detonada após homicídio em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos

Os dois jovens foram executados a tiros no meio da rua, após homens em dois carros passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta.

Testemunhas contaram que as vítimas seguiam de bicicleta pela Rua Antônio Roberto Feitosa quando os suspeitos passaram em dois carros e atiraram contra os dois jovens.