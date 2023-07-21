Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No meio da rua

Jovens são mortos a tiros enquanto andavam de bicicleta em Vila Velha

Crime aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, no final da manhã desta sexta-feira (21); segundo testemunhas, suspeitos passaram atirando de dentro de dois carros

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 15:30
Jovens foram executados no meio da rua em Vila Velha
Jovens foram executados no meio da rua em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti
Dois jovens foram executados a tiros no meio da rua no final da manhã desta sexta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Homens em dois carros passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta. Os rapazes mortos não tiveram idade e nome divulgados.
Testemunhas contaram à reportagem que as vítimas seguiam de bicicleta pela Rua Antônio Roberto Feitosa quando os suspeitos passaram em dois carros e atiraram contra os dois jovens, que morreram no local.
Muitos moradores se aglomeraram em volta da área onde os jovens caíram, e a região foi isolada por agentes da Guarda Municipal.
Polícia Civil foi acionada.
Com informações do g1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados