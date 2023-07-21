Jovens são mortos a tiros enquanto andavam de bicicleta em Vila Velha

Dois jovens foram executados a tiros no meio da rua no final da manhã desta sexta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Homens em dois carros passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta. Os rapazes mortos não tiveram idade e nome divulgados.
Testemunhas contaram à reportagem que as vítimas seguiam de bicicleta pela Rua Antônio Roberto Feitosa quando os suspeitos passaram em dois carros e atiraram contra os dois jovens, que morreram no local.
Muitos moradores se aglomeraram em volta da área onde os jovens caíram, e a região foi isolada por agentes da Guarda Municipal.
A Polícia Civil foi acionada.
Com informações do g1 ES.