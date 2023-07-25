Mulher tenta entrar com droga em calcinha e sutiã em presídio de Linhares

Uma mulher de 65 anos foi presa ao tentar entrar com drogas no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), no Norte do Espírito Santo, no último domingo (23). Segundo boletim de ocorrência da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), inspetores do presídio identificaram que Maria de Fátima Silva de Jesus tinha um volume considerado suspeito nas peças de roupa e encontraram maconha e cocaína dentro do sutiã e da calcinha dela.
Conforme o boletim de ocorrência, Maria de Fátima iria visitar o filho, que está preso no local. Após a equipe de inspeção fazer a revista, ela levantou a blusa e mostrou que os entorpecentes estavam na costura interna das roupas íntimas. Foram apreendidos:
- 62 palitos de fósforos
- 24 buchas de maconha
- 24 papelotes de cocaína
- 48 sacolas para embalar entorpecentes
A visitante foi conduzida até uma sala de videoconferência, onde confirmou que já levou drogas “outras vezes” para o presídio. Ela disse que outra pessoa a mandou entregar os entorpecentes, mas não informou quem seria.
Maria de Fátima foi encaminhada para o plantão da Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada para o sistema prisional, segundo a Polícia Civil. A Sejus também foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.