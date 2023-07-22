PRF apreende 95kg de maconha em caminhão de fruta em Linhares

Material apreendido posicionado próximo à viatura da PRF, às margens da BR 101, em Linhares Crédito: PRF-ES

Um motorista de caminhão de 40 anos, morador de Linhares, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal neste sábado (22) na BR 101 no Norte do Estado. Durante uma abordagem, ele foi flagrado transportando 95,45kg de maconha em um caminhão de uma empresa da cidade do ramo de frutas.

Por volta das 13h de hoje, uma equipe da PRF abordou o caminhão de baú fechado no km 152 da BR 101, em Linhares. Durante a ação, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor. Ao descer da cabine, o motorista mostrou-se nervoso e os policiais constataram que havia tabletes de maconha no banco do carona.

Durante a revista pessoal, também foi encontrado no bolso da bermuda do motorista um envelope com uma pequena quantidade de cocaína. Foi então que ele confessou para a PRF que estava transportando maconha para Sooretama, no Norte do Estado. Ele vinha de Guarulhos, em São Paulo, após entregar uma carga de fruta.

Ao abrir o baú do caminhão, a PRF encontrou os mais de 95kg de maconha, além de um celular vermelho, que estava junto à droga. O momento em que a PRF localizou a droga foi registrado em um vídeo. Confira abaixo:

O material apreendido e o condutor do veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Presídio Regional de Linhares.

Nota da empresa