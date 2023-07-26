ES 248 fica cheia de lama e é interditada após fortes chuvas em Linhares

Máquinas operaram serviço para liberar a estrada na manhã desta quarta (26) Crédito: Carolina Silveira

O que se vê na ES 248, na região da comunidade do Humaitá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , é bastante lama na manhã desta quarta-feira (26). A chuva dos últimos dias piorou as condições da estrada e causou transtorno aos motoristas. No momento, o trânsito flui no sistema pare e siga, enquanto ocorre o trabalho com máquinas para melhorar a situação do trecho de cerca de 1,5 km.

Na manhã desta quarta-feira, os motoristas precisam aguardar a orientação para seguir o caminho. A situação estava ainda pior na terça-feira (25), quando o local foi totalmente interditado devido à grande quantidade de lama e o risco de veículos ficarem atolados.

O ponto em destaque teve o asfalto retirado e está com chão de terra, onde acontecem obras de reabilitação da rodovia. De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias ( DER-ES ), era feito o serviço de colocação de capa asfáltica, que não pode ser concluído em razão das fortes chuvas.

Mesmo com a liberação para a passagem de veículos nesta quarta-feira, o DER-ES orienta aos motoristas a dirigir com prudência na estrada.

Obras no local

Em janeiro deste ano, a estimativa do DER-ES, era de que as obras de reabilitação da pista, que tiveram início em outubro de 2022, fossem concluídas até o segundo semestre do ano que vem. Foram feitos reparos na estrada para tapar os diversos buracos neste tempo.