ES 248 fica cheia de lama e é interditada após fortes chuvas em Linhares

O que se vê na ES 248, na região da comunidade do Humaitá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, é bastante lama na manhã desta quarta-feira (26). A chuva dos últimos dias piorou as condições da estrada e causou transtorno aos motoristas. No momento, o trânsito flui no sistema pare e siga, enquanto ocorre o trabalho com máquinas para melhorar a situação do trecho de cerca de 1,5 km.
Na manhã desta quarta-feira, os motoristas precisam aguardar a orientação para seguir o caminho. A situação estava ainda pior na terça-feira (25), quando o local foi totalmente interditado devido à grande quantidade de lama e o risco de veículos ficarem atolados.
O ponto em destaque teve o asfalto retirado e está com chão de terra, onde acontecem obras de reabilitação da rodovia. De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), era feito o serviço de colocação de capa asfáltica, que não pode ser concluído em razão das fortes chuvas.
Mesmo com a liberação para a passagem de veículos nesta quarta-feira, o DER-ES orienta aos motoristas a dirigir com prudência na estrada.
Obras no local
A rodovia, que liga as cidades de Linhares, Marilândia e Colatina, foi bastante impactada pelas chuvas do fim do ano passado. As interdições em trechos da BR 101, causadas por alagamentos e desmoronamentos, fizeram da ES 248 a única alternativa para os motoristas na região. O aumento da carga de veículos na estrada e o mau tempo causaram inúmeros buracos.
Em janeiro deste ano, a estimativa do DER-ES, era de que as obras de reabilitação da pista, que tiveram início em outubro de 2022, fossem concluídas até o segundo semestre do ano que vem. Foram feitos reparos na estrada para tapar os diversos buracos neste tempo.
A reportagem de A Gazeta procurou novamente o DER-ES para obter informações atualizadas sobre as intervenções que estão sendo realizadas na ES 248. O órgão informou que a previsão continua a mesma. "O andamento das obras, está dentro do cronograma. A empresa está se empenhando em conseguir colocar a primeira camada de capa asfáltica em todo o trecho o mais rápido possível para que, quando começar o período chuvoso, tenhamos condições de tráfego sem maiores problemas", concluiu.