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Adolescente de 16 anos

Lutadora de jiu-jítsu é importunada, imobiliza e bate em suspeito em ônibus no ES

Vítima, que é menor de idade, estava a caminho de Vitória para participar de um campeonato internacional de jiu-jítsu; ela e o homem de 48 anos foram encaminhados à delegacia nesta sexta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 08:30

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 08:30

Uma adolescente de 16 anos que estava a caminho de Vitória para participar de um campeonato internacional de jiu-jítsu foi importunada sexualmente em um ônibus de viagem e reagiu ao contato indesejado do suspeito, que teria passado a mão na perna dela. A lutadora imobilizou e bateu em Maurício Saroa de Souza, de 48 anos, que acabou detido na Delegacia Regional de Cariacica na manhã desta sexta-feira (4). De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o suspeito ficou bastante machucado após a reação da menor à importunação. Passageiros do ônibus ainda teriam tentando agredir o suspeito.
A vítima estava com o pai e a irmã, de 13 anos, dentro do ônibus. A adolescente de 16 anos estava sentada perto da janela do veículo, ao lado do suspeito, que ficou no corredor. A família é de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O ônibus fez a rota até Belo Horizonte, de onde saiu às 19h de quinta-feira (3), e tinha Vitória como destino. O pai contou à TV Gazeta que o homem que sentou ao lado da menina se identificou como corretor de seguros e evangélico.
Maurício Saroa de Souza, suspeito de importunar uma adolescente de 16 anos
Maurício Saroa de Souza, suspeito de importunar uma adolescente de 16 anos Crédito: Fernando Estevão
Por volta de 4h da madrugada desta sexta-feira, a adolescente sentiu que o homem havia passado a mão na perna dela. O ônibus trafegava entre Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, no momento em que a situação aconteceu. A orientação após a importunação era que todos fossem levados para a delegacia.
Na manhã desta sexta-feira, segundo a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os envolvidos estavam na Delegacia Regional de Cariacica. Ainda segundo apurado no local, a adolescente confirmou que irá seguir a programação e participar do campeonato. O suspeito afirmou à Polícia Militar que seguia de Manaus para a Serra e, em determinado momento da viagem, enquanto cochilava, a mão dele teria caído na perna da adolescente. O homem foi entregue à autoridade policial de plantão da 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de Cariacica, Maurício foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

Abuso, estupro, assédio e importunação: o que é cada um dos crimes?

1 - Abuso: Pode se referir a diferentes formas de violência ou maus-tratos, podendo incluir abuso físico, emocional, sexual, negligência ou exploração financeira. É um termo amplo que abrange várias formas de comportamento prejudicial e não consensual.

2 - Estupro: É um crime sexual que envolve a prática de relação sexual não consensual, por meio de coerção, ameaça, uso de força física ou quando a vítima é incapaz de dar consentimento.

3 - Assédio: É um comportamento indesejado e repetitivo, geralmente de natureza sexual, que causa desconforto, medo ou constrangimento à vítima. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho, em espaços públicos ou online. O assédio sexual pode envolver comentários ofensivos, avanços indesejados, piadas de cunho sexual, contato físico não consensual, entre outros.

4 - Importunação: Refere-se a um comportamento indesejado e inadequado de natureza sexual, que ocorre sem o consentimento da outra pessoa envolvida. Pode incluir assédio verbal, gestos obscenos, toques indesejados ou outras formas de contato sexual não consensual. Embora seja considerado um crime, a importunação sexual geralmente é menos grave do que o estupro e pode ter diferentes níveis de penalidade de acordo com a legislação de cada país.

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