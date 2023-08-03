Novo fornecedor de ecstasy do PCV é preso com R$ 200 mil em comprimidos no ES

"Na Operação Sicário V , nós descobrimos que Raul dos Santos Pimenta era o grande fornecedor de drogas sintéticas para os bailes clandestinos, e ele foi preso. Quem ficou em seu lugar como maior fornecedor, que também era o 'cozinheiro' das drogas sintéticas, era esse alvo que resultou nessa grande apreensão. Foram mais de R$ 200 mil em ecstasy, fora as outras drogas, então foi muito boa essa apreensão", declarou o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli. O nome do preso não foi divulgado.

Na casa dele também foram encontrados tablete de maconha e cocaína. Segundo o delegado, no pacote do ecstasy havia até um adesivo com QR Code (uma espécie de código de barras) para facilitar o pagamento.

A Operação Exodus tinha o objetivo de cumprir 35 mandados de busca e apreensão e dois de prisão em morros de Vitória , nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, onde houve uma série de conflitos no mês passado, e também na Serra

Ao todo, foram apreendidos:

uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;

uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;

44 cartuchos de calibre 9mm;

13 cartuchos de calibre .38;

um cartucho de calibre .40;

quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;

R$ 14.714,00;

14 celulares;

um rádio comunicador;

6.364 comprimidos de ecstasy;

nove tabletes de maconha;

quatro pacotes de cocaína;

um tablete de cocaína;

cinco pacotes de crack;

três porções de haxixe;

objetos para preparo e acondicionamento de droga;

uma máquina de cartão de crédito.

Arma e morte de idoso

O crime ocorreu durante um confronto em junho, quando o homem de 68 anos morreu após ser atingido por um disparo que perfurou a parede do leito em que ele estava. As investigações mostraram que o tiro teria partido do morro em direção à pista

"Recaem fortes suspeitas sobre essas duas armas, porque foram achadas várias munições do mesmo calibre", afirmou o delegado Romualdo Gianordoli à TV Gazeta, ao contextualizar a apreensão ao calibre do projétil que atingiu o paciente.

Bolsa jogada pela janela

Bolsa com armas e carregador encontrada durante operação em Vitória Crédito: Polícia Civil

As armas foram encontradas em uma bolsa jogada por um homem alvo de um mandado de busca e apreensão em um barranco de Gurigica, atrás da clínica onde o paciente foi atingido em junho.

A princípio, não havia mandado de prisão contra ele, mas o indivíduo acabou preso após jogar essa bolsa com armas estrangeiras pela janela. Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.

"Esse indivíduo era um gerente aqui de Jaburu, com muita relevância, que tentou dispensar as armas de fogo. Com a ajuda dos Bombeiros, que fizeram um trabalho exemplar, conseguimos recuperar", destacou o delegado.