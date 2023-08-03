Polícia acha arma que pode ter sido usada na morte de idoso em clínica de Vitória

A Polícia Civil vai investigar se uma das armas estrangeiras apreendidas durante uma operação, na manhã desta quinta-feira (3), foram as mesmas utilizadas por criminosos em tiroteio que resultou na morte de um paciente dentro de uma clínica particular na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.
O crime ocorreu durante um confronto em junho, quando o homem de 68 anos morreu após ser atingido por um disparo que perfurou a parede do leito em que ele estava. As investigações mostraram que o tiro teria partido do morro em direção à pista.
"Recaem fortes suspeitas sobre essas duas armas, porque foram achadas várias munições do mesmo calibre", afirmou o delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), à TV Gazeta, ao contextualizar a apreensão ao calibre do projétil que atingiu o paciente.
As armas foram encontradas em uma bolsa jogada por um homem alvo de um mandado de busca e apreensão em um barranco de Gurigica, atrás da clínica onde o paciente foi atingido em junho.
A princípio, não havia mandado de prisão contra ele, mas o indivíduo acabou preso após jogar essa bolsa com armas estrangeiras pela janela. Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.
"Esse indivíduo era um gerente aqui de Jaburu, com muita relevância, que tentou dispensar as armas de fogo. Com a ajuda dos Bombeiros, que fizeram um trabalho exemplar, conseguimos recuperar", destacou Giarnodoli.
"Conseguimos recuperar duas armas que eles tinham jogado na sacola, três carregadores, munição, mais uma vez, armas ilegais. É bom frisar isso. Numeração raspada, uma arma checa, uma arma israelense", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
Operação em Vitória e na Serra
A Polícia Civil realizou uma grande operação em morros de Vitória, nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, onde houve uma série de conflitos no mês passado, e também na Serra. Cinco pessoas foram presas e 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação.
A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).
Por volta de 6h30 desta quinta-feira, havia uma grande movimentação policial na Avenida Leitão da Silva, com agentes se deslocando em direção a Gurigica.
Ao todo, foram apreendidos:
- uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;
- uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;
- 44 cartuchos de calibre 9mm;
- 13 cartuchos de calibre .38;
- um cartucho de calibre .40;
- quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;
- R$ 14.714,00;
- 14 celulares;
- um rádio comunicador;
- 6.364 comprimidos de ecstasy;
- nove tabletes de maconha;
- quatro pacotes de cocaína;
- um tablete de cocaína;
- cinco pacotes de crack;
- três porções de haxixe;
- objetos para preparo e acondicionamento de droga;
- uma máquina de cartão de crédito.
Atualização
03/08/2023 - 5:50
O texto foi atualizado com os números totais de presos e apreensões divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança após o encerramento da operação.