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Onze dias depois...

Ladrão que foi solto no dia seguinte à prisão é preso de novo no ES

Tarcísio foi detido onze dias após sair da cadeia. Segundo boletim policial, ele roubou uma mulher, de novo dentro de um ônibus
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 ago 2023 às 16:52

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 16:52

Tarsicio Santos Silva
Imagem de Tarcísio Santos Silva quando foi preso pela primeira vez Crédito: Oliveira Alves
Um ladrão que foi preso por roubar celular, mas que a Justiça mandou soltar no dia seguinte, foi detido novamente pelo mesmo tipo de crime onze dias após sair da cadeia. Desta vez, a prisão dele em flagrante foi convertida em preventiva, portanto seguirá no sistema penitenciário. 
O primeiro roubo | 3 de julho
No dia 3 de julho, Tarcísio Santos Silva, de 25 anos, foi preso após roubar o celular de uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha, Vitória. Ele desembarcou do coletivo após o crime e tentou fugir, mas foi contido por populares até a chegada da Guarda Municipal de Vitória.
Encaminhado à delegacia, foi autuado por roubo, mas poderia sair sob fiança fiança de R$ 4 mil. Como não houve o pagamento, foi levado para um presídio. 
A soltura | 4 de julho
No dia seguinte à prisão, durante realização de audiência de custódia, a Justiça concedeu a ele liberdade provisória sem pagar qualquer tipo de fiança. Tarcísio deveria cumprir uma série de exigências — chamadas de medidas cautelares — como não sair da Grande Vitória e comparecer a todos os atos do processo judicial, quando acionado. Para justificar a concessão do benefício, a juíza Raquel de Almeida Valinho ponderou que Tarcísio era réu primário, possuía residência fixa e que a liberdade dele não apresentava risco à ordem pública e econômica.
O segundo roubo | 15 de julho
Onze dias após ser solto, Tarcísio foi preso de novo. Desta vez, após roubar a bolsa de uma mulher, novamente dentro de um ônibus, na Praia do Canto, em Vitória. No entanto, usou uma faca para ameaçar a vítima. Ele foi contido por populares, detido pela Polícia Militar e levado a uma delegacia, onde foi autuado e encaminhado ao presídio. 
Desta vez, sem liberdade
Em nova audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão dele em flagrante para preventiva. A juíza Daniela de Vasconcelos Agapito destacou na decisão que Tarcísio já havia sido preso dias antes e que mantê-lo no sistema prisional era uma garantia da ordem pública, econômica, além de assegurar a aplicação da lei penal.
“A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos, bem como a reiteração delitiva da mesma natureza, demonstra a necessidade de se resguardar à ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, insuficientes e inadequadas, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”, justificou a magistrada.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Tarcísio segue preso desde o dia 15 de julho.
Ladrão que foi solto no dia seguinte à prisão é preso de novo no ES

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