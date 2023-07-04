Ladrão apanha e é preso após assaltar mulher em ônibus em Vitória

Um ladrão de 25 anos acabou agredido e preso após assaltar uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha, Vitória, na manhã de segunda-feira (3). A vítima — uma gerente de supermercado — conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que estava com o aparelho telefônico na mão quando, no primeiro ponto após a Ponte de Camburi, foi abordada. Em seguida, o assaltante saiu do coletivo, que fazia a linha 572 (Terminal São Torquato x Terminal de Laranjeiras).

"Estava olhando a localização no celular porque estava próximo do ponto onde eu ia descer. A porta abriu e ele puxou meu telefone e saiu", contou a mulher.

Tarsicio Santos Silva foi agredido por populares Crédito: Oliveira Alves

A gerente correu atrás do ladrão e, ainda na Avenida Dante Michelini, encontrou uma viatura da Guarda Municipal e pediu ajuda. Tanto a vítima quanto os agentes da Guarda iniciaram as buscas e encontraram o suspeito já na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Ele estava contido por populares, que chegaram a agredi-lo e teve as mãos presas.

Tarcisio Santos Silva, de 25 anos, foi encaminhado a uma delegacia, onde foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).