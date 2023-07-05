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Crime em Vitória

Justiça manda soltar ladrão preso por roubo de celular em ônibus no ES

Decisão ocorreu um dia após a prisão em flagrante. Apesar de a Polícia Civil ter arbitrado fiança de R$ 4 mil, juíza entendeu que suspeito não tem renda e concedeu liberdade sem pagamento

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 12:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jul 2023 às 12:55
A Justiça concedeu liberdade provisória sem fiança a Tarcisio Santos Silva, 25 anos, um dia após ele ser preso em flagrante por roubar o celular de uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha, Vitória. Ele havia sido detido pela Guarda Municipal de Vitória momentos após o crime e foi levado à delegacia, sendo autuado sob fiança de R$ 4 mil. Como não houve o pagamento, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passou por audiência de custódia e teve o benefício concedido.
Durante a audiência, o Ministério Público do Espírito Santo se manifestou pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares para o rapaz. Para justificar a concessão do benefício, a juíza Raquel de Almeida Valinho ponderou que Tarcísio é réu primário, possui residência fixa e que a liberdade dele  não apresenta risco à ordem pública e econômica. 
No entanto, o autuado terá seguir medidas cautelares como não sair da Grande Vitória sem autorização do juiz,  comparecer a todos os atos do processo, não frequentar bares, entre outras determinações. Caso descumpra alguma delas, poderá ter a prisão preventiva decretada.

O crime

Na segunda-feira (3), Tarcisio foi agredido e preso após assaltar uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha. A vítima — uma gerente de supermercado — conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que estava com o aparelho telefônico na mão quando, no primeiro ponto após a Ponte de Camburi, foi abordada. Em seguida, o assaltante saiu do coletivo, que fazia a linha 572 (Terminal São Torquato x Terminal de Laranjeiras).
"Estava olhando a localização no celular porque estava próximo do ponto onde eu ia descer. A porta abriu e ele puxou meu telefone e saiu", contou a mulher.
A gerente correu atrás do ladrão e, ainda na Avenida Dante Michelini, encontrou uma viatura da Guarda Municipal e pediu ajuda. Tanto a vítima quanto os agentes da Guarda iniciaram as buscas e encontraram o suspeito já na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Ele estava contido por populares, que chegaram a agredi-lo e teve as mãos presas.
Tarsicio Santos Silva
Tarcisio Santos Silva foi agredido por populares após roubar celular de mulher Crédito: Oliveira Alves

Roubo de celulares

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), de janeiro a junho deste ano, 11.877 celulares foram roubados ou furtados no Espírito Santo. Uma média de 65 aparelhos por dia.  A maior parte dos roubos/furtos foi registrada em vias públicas (9.760), seguida por residências (1.934), veículos (1.476) e comércios (1.452). O restante ocorreu em locais diversos não tipificados pela pasta.

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