Justiça manda soltar ladrão preso por roubo de celular em ônibus no ES

A Justiça concedeu liberdade provisória sem fiança a Tarcisio Santos Silva, 25 anos, um dia após ele ser preso em flagrante por roubar o celular de uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha, Vitória . Ele havia sido detido pela Guarda Municipal de Vitória momentos após o crime e foi levado à delegacia, sendo autuado sob fiança de R$ 4 mil. Como não houve o pagamento, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passou por audiência de custódia e teve o benefício concedido.

Durante a audiência, o Ministério Público do Espírito Santo se manifestou pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares para o rapaz. Para justificar a concessão do benefício, a juíza Raquel de Almeida Valinho ponderou que Tarcísio é réu primário, possui residência fixa e que a liberdade dele não apresenta risco à ordem pública e econômica.

No entanto, o autuado terá seguir medidas cautelares como não sair da Grande Vitória sem autorização do juiz, comparecer a todos os atos do processo, não frequentar bares, entre outras determinações. Caso descumpra alguma delas, poderá ter a prisão preventiva decretada.

O crime

Na segunda-feira (3), Tarcisio foi agredido e preso após assaltar uma mulher dentro de um ônibus em Jardim da Penha. A vítima — uma gerente de supermercado — conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que estava com o aparelho telefônico na mão quando, no primeiro ponto após a Ponte de Camburi, foi abordada. Em seguida, o assaltante saiu do coletivo, que fazia a linha 572 (Terminal São Torquato x Terminal de Laranjeiras).

"Estava olhando a localização no celular porque estava próximo do ponto onde eu ia descer. A porta abriu e ele puxou meu telefone e saiu", contou a mulher.

A gerente correu atrás do ladrão e, ainda na Avenida Dante Michelini, encontrou uma viatura da Guarda Municipal e pediu ajuda. Tanto a vítima quanto os agentes da Guarda iniciaram as buscas e encontraram o suspeito já na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Ele estava contido por populares, que chegaram a agredi-lo e teve as mãos presas.

Tarcisio Santos Silva foi agredido por populares após roubar celular de mulher Crédito: Oliveira Alves

Roubo de celulares