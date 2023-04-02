Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Celular jogado por homem explode após atingir a namorada em briga no ES

Vítima disse que também foi ferida com paulada dada pelo suspeito, que acabou sendo solto após pagar fiança; caso aconteceu em Vila Velha

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 13:25

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 abr 2023 às 13:25
Celular explodiu após homem arremessá-lo na testa de namorada
Celular ficou destruído após atingir a testa da mulher, cair no chão e explodir Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma jovem, de 18 anos, foi agredida pelo namorado na tarde de sábado (1°), no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. De acordo com a vítima, o suspeito arremessou um celular na testa dela e, em seguida, a feriu com uma paulada. O aparelho explodiu quando atingiu a mulher. O homem acabou detido, mas foi liberado após pagamento de fiança.
De acordo com informações da TV Gazeta, a jovem contou que o namorado teria ficado alterado porque ela saiu sozinha para visitar uma amiga. Ao chegar em casa, os pais dela disseram que o rapaz de 22 anos estava muito agressivo, com uma faca na mão dizendo que ia matá-la.
A jovem relatou ainda que o namorado tinha rasgado todas as roupas dela. O pai dela chegou a segurar o rapaz, enquanto ela entrava em casa, mas, mesmo assim, ele pegou um pedaço de madeira e arremessou nela. 
"Foi rápido, eu nem cheguei a ver direito. Ele também pegou o celular e jogou na minha cabeça. Aí o celular caiu no chão, começou a sair fumaça e explodiu. Na hora eu nem pensei no celular. Pensei nas crianças, que estavam aqui dentro. O celular começou a sair fumaça e eu pedi pra tirar daqui de dentro antes que explodisse porque a gente estava na sala", contou a jovem à TV Gazeta.
Após sofrer as agressões, ela acionou a Polícia Militar, que foi ao local. De acordo com o registro dos militares que atenderam a ocorrência, a mulher apresentava um inchaço na região superior da cabeça. Ela ainda teve os óculos quebrados.
A vítima dispensou atendimento médico e foi conduzida, juntamente com o suspeito, até o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, para prestar esclarecimentos.
Ela contou à reportagem da TV Gazeta que engravidou do namorado aos 13 anos de idade e que são quase seis anos de relacionamento abusivo.  De acordo com a vítima, essa foi a primeira vez com agressões dessa forma, mas as brigas entre eles eram constantes. A mulher pediu uma medida protetiva contra o namorado.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 22 anos, foi autuado por lesão corporal qualificada contra a mulher em relação doméstica. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela delegada de plantão. O valor não foi informado pela polícia. 

Atualização

02/04/2023 - 6:08
Este texto foi atualizado com informações apuradas pela TV Gazeta e, por isso, teve o seu título modificado.

Veja Também

Acidente grave deixa um morto e dois feridos na BR 101 em Linhares

Kauã e Joaquim: júri de Georgeval terá reforço da PM na segurança

Capixaba de 9 anos vai disputar Olimpíada de Matemática nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados