Celular jogado por homem explode após atingir a namorada em briga no ES

Celular ficou destruído após atingir a testa da mulher, cair no chão e explodir Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma jovem, de 18 anos, foi agredida pelo namorado na tarde de sábado (1°), no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha . De acordo com a vítima, o suspeito arremessou um celular na testa dela e, em seguida, a feriu com uma paulada. O aparelho explodiu quando atingiu a mulher. O homem acabou detido, mas foi liberado após pagamento de fiança.

De acordo com informações da TV Gazeta, a jovem contou que o namorado teria ficado alterado porque ela saiu sozinha para visitar uma amiga. Ao chegar em casa, os pais dela disseram que o rapaz de 22 anos estava muito agressivo, com uma faca na mão dizendo que ia matá-la.

A jovem relatou ainda que o namorado tinha rasgado todas as roupas dela. O pai dela chegou a segurar o rapaz, enquanto ela entrava em casa, mas, mesmo assim, ele pegou um pedaço de madeira e arremessou nela.

"Foi rápido, eu nem cheguei a ver direito. Ele também pegou o celular e jogou na minha cabeça. Aí o celular caiu no chão, começou a sair fumaça e explodiu. Na hora eu nem pensei no celular. Pensei nas crianças, que estavam aqui dentro. O celular começou a sair fumaça e eu pedi pra tirar daqui de dentro antes que explodisse porque a gente estava na sala", contou a jovem à TV Gazeta.

Após sofrer as agressões, ela acionou a Polícia Militar , que foi ao local. De acordo com o registro dos militares que atenderam a ocorrência, a mulher apresentava um inchaço na região superior da cabeça. Ela ainda teve os óculos quebrados.

A vítima dispensou atendimento médico e foi conduzida, juntamente com o suspeito, até o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, para prestar esclarecimentos.

Ela contou à reportagem da TV Gazeta que engravidou do namorado aos 13 anos de idade e que são quase seis anos de relacionamento abusivo. De acordo com a vítima, essa foi a primeira vez com agressões dessa forma, mas as brigas entre eles eram constantes. A mulher pediu uma medida protetiva contra o namorado.

Segundo a Polícia Civil , o suspeito, de 22 anos, foi autuado por lesão corporal qualificada contra a mulher em relação doméstica. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela delegada de plantão. O valor não foi informado pela polícia.