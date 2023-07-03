Por que celulares superaquecem — e como evitar

Eletrônicos são geralmente projetados para funcionar até 35 °C; acima dessa temperatura, funcionalidade é impactada, diz especialista Crédito: Getty Images

Você está no parque ou na praia em um dia de muito sol e, de repente, seu celular para de funcionar porque está superaquecido.

Por que esses aparelhos sofrem com o calor e o que podemos fazer quando isso acontece?

Assim como temos dificuldade para desempenhar nossas atividades cotidianas quando está muito quente, isso acontece com o processador dos nossos telefones — um chip interno responsável por suas principais funções.

"As coisas internas que realmente fazem tudo funcionar, infelizmente, geram calor", diz Roz Wyatt-Millington, professora sênior de engenharia eletrônica e elétrica na Leeds Beckett University, na Inglaterra.

"E à medida que o dispositivo fica mais quente, o processador tenta impedir o superaquecimento e, como resultado, acaba deixando tudo mais lento."

Roz diz que os eletrônicos são geralmente projetados para funcionar até 35ºC.

"As baterias armazenam energia e são projetadas para funcionar em determinadas temperaturas. Quanto mais quentes elas ficam, mais precisam trabalhar e mais energia gastam", diz ela.

Em outras palavras, a duração da bateria se esgota mais rapidamente, especialmente porque é mais difícil de resfriar.

Roz diz que muitas vezes aumentamos o brilho da tela quando estamos expostos ao sol, o que também pode gerar um impacto.

"Isso suga energia do aparelho e basicamente ele acaba sobrecarregado".

E, se você notou uma pequena alteração na tela do seu celular, o calor extremo pode estar por trás disso.

"Se for um telefone antigo e houver um pequeno defeito nele, o calor o ampliará", diz.

Roz acrescenta que os protetores de tela geralmente retêm mais calor, o que não é bom em condições de calor.

O que fazer para resfriar o telefone

Não o carregue

"Se estiver muito quente, quando você está carregando o telefone, você está gerando calor. Quando o aparelho está carregando, ele fica mais quente", explica Roz.

Escolha o local ideal

"Mantê-lo fora da luz direta do sol ajuda. Não o deixe no carro, mantenha-o na sombra o máximo possível. Coloque-o na frente de um ventilador, se puder."

Não o sobrecarregue

Isso se aplica tanto ao interior quanto ao exterior do telefone. Retire-o da capa protetora e desligue todas as funções desnecessárias.

"Se você não estiver usando o GPS, se não estiver usando outras funcionalidades, desligue-o. Porque quanto menos coisas você realmente usar, menos energia o aparelho vai gastar, menos calor vai gerar", diz.

Economize energia

Quanto menos energia você usar, melhor ficará o seu telefone."Às vezes, simplesmente, se o seu telefone estiver realmente com problemas, desligue-o por alguns minutos, deixe-o esfriar e ligue-o novamente."

Mas não use geladeira ou freezer...

"Não coloque em um saco de gelo, porque isso não ajuda."

Mudanças rápidas de temperatura podem ser muito ruins para os telefones, e o gelo pode fazer com que a água fique presa nele.