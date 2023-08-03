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Confusão em Vila Velha

Motorista faz manobra perigosa, chama guarda de "macaco" e é preso no ES

Eloisio Sabadini Junior, de 43 anos, ainda tentou fugir duas vezes e se recusou a fazer o teste do bafômetro; caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (03), na Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 18:51

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:51

Um homem de 43 anos terminou detido na noite de quarta-feira (2) após causar uma confusão no trânsito e ofender guardas municipais durante uma abordagem na Praia da Costa, em Vila Velha. O homem, identificado como Eloisio Sabadini Junior, dirigia um veículo Mercedez-Benz modelo S500 e estava fazendo manobras perigosas no município. Ele estaria "cantando pneus" - expressão que descreve a ação de acelerar o carro de forma brusca, o que é considerado imprudência.
Conforme consta no boletim da ocorrência, Eloisio Sabadini Junior, que é empresário, praticava a manobra na via quando foi avistado pelos agentes. Na tentativa de abordagem, o condutor acelerou e só parou quando chegou em frente ao prédio onde reside. Entretanto, mesmo após vários pedidos dos guardas, ele não desembarcou do veículo.
Homem de 43 anos foi detido após abordagem de guardas municipais em Vila Velha
Homem de 43 anos foi detido após abordagem de guardas municipais em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
"Quando nos aproximamos devido à negativa de desembarque do condutor, conseguimos abrir a porta do veículo e conseguir contato. O condutor, sr. Eloisio, desceu do veículo, dizendo a seguinte frase: 'continue com essa macaquice sua' [...] Muito agressivo, tentava se evadir da abordagem, quando (agente que não será identificado) colocou as mãos no sr. Eloisio, que disse: 'tire as mãos de mim, macaco'", destacou um guarda no BU.

Mais agressões

Logo em seguida, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de desacato à autoridade e novamente tentou fugir pelo condomínio. Nesse momento, segundo o BU, os agentes precisaram colocar algemas no suspeito. Questionado, ele negou que tinha ingerido bebida alcóolica, mas também se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Guarda de Vila Velha faz treinamento para combater ataques em escolas
Condutor foi levado pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
As ameaças continuaram e, em dado momento, Eloisio Sabadini também afirmou aos guardas que "isso não vai ficar barato. Vocês irão se prejudicar com isso", além de "isso não vai ficar barato" – inclusive, chegou a ligar para um delegado da região, dando a própria versão dos fatos. O condutor foi levado pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha.

Autuação

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 43 anos, foi autuado em flagrante por injúria racial e duas vezes por ameaça. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A reportagem tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação da parte.

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