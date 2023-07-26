Jovem é sequestrada em ponto de ônibus em Vitória e estuprada em carro

Uma atendente de lanchonete, de 23 anos, foi sequestrada por três criminosos na noite de segunda-feira (24), em Vitória , e estuprada dentro do carro em que os suspeitos estavam. Ela registrou um boletim de ocorrência relatando que estava em um ponto de ônibus por volta de 20h, na Enseada do Suá, próximo a um shopping, quando foi abordada pelo trio e puxada para dentro do carro. Enquanto o motorista dirigia, os outros dois indivíduos praticaram o estupro.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que não conseguiu ver o rosto dos criminosos e que, durante o estupro, foi ameaçada com faca e obrigada a ficar de cabeça baixa.

“Todo momento ele (um dos suspeitos) dizia: ‘Fica quieta, grita não. Está vendo esse rosto bonitinho seu? Daqui a uns dias não vai ter mais não, essas marcas a gente vai deixar com você a vida toda’. Um segurou meu pescoço com a faca enquanto o outro me abusava”, disse a mulher.

A jovem não chegou a ver o trajeto que os criminosos fizeram, mas quando acordou, estava próximo a um valão, no município de Vila Velha . Ela afirmou que o motorista não cometeu o abuso.

"Eles falavam: ‘Você está dando sorte que só estamos fazendo isso com você, não estamos fazendo pior’. No momento eu gritava o nome do meu marido, pedindo socorro. Pedi para Deus me ajudar e não me deixar morrer" X. - Atendente de lanchonete, vítima de estupro

Após ser jogada para fora do carro, a jovem encontrou uma mulher, que a socorreu. Em seguida, registrou boletim de ocorrência comunicando o crime.

Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, disse a corporação.