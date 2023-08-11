Diarista é atingida na cabeça por pedra jogada na direção de ônibus no ES

Uma diarista, de 44 anos, levou uma pedrada na cabeça dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na noite de quinta-feira (10), na altura de Padre Mathias, Cariacica. Ela voltava do trabalho quando o incidente aconteceu.
Luzinete Medinas de Jesus estava no coletivo da linha 540 (Terminal de Campo Grande/ Terminal de Carapina). Ela desembarcou no Terminal de Carapina, na Serra, e seguia para Campo Grande.
O marido da diarista, Tiago de Almeida, de 38, contou à reportagem de A Gazeta, que já em Cariacica, a mulher escutou um barulho, sentiu uma dor e percebeu que alguém atirou uma pedra em direção ao ônibus e a atingiu na cabeça, perto dos olhos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a encaminhou ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde recebeu atendimento e precisou levar três pontos.
"Ficamos a madrugada no hospital. Ela teve alta, só que ainda aguardamos um retorno da Ceturb, para sabermos o que será feito", disse Tiago.
A pessoa que atirou a pedra não foi identificada e a família espera que medidas sejam tomadas.
A GVbus disse que a empresa responsável pelo coletivo lamenta a situação e que a motorista do ônibus prestou assistência inicial à vítima e, em seguida, acionou o socorro médico. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A reportagem procurou a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) para um posicionamento em relação ao ocorrido e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.