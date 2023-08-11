Diarista é atingida na cabeça por pedra jogada na direção de ônibus no ES

A mulher teve sangramento após ser atingida por uma pedra enquanto estava dentro do coletivo Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma diarista, de 44 anos, levou uma pedrada na cabeça dentro de um ônibus do Sistema Transcol , na noite de quinta-feira (10), na altura de Padre Mathias, Cariacica . Ela voltava do trabalho quando o incidente aconteceu.

Luzinete Medinas de Jesus estava no coletivo da linha 540 (Terminal de Campo Grande/ Terminal de Carapina). Ela desembarcou no Terminal de Carapina, na Serra, e seguia para Campo Grande.

O marido da diarista, Tiago de Almeida, de 38, contou à reportagem de A Gazeta, que já em Cariacica, a mulher escutou um barulho, sentiu uma dor e percebeu que alguém atirou uma pedra em direção ao ônibus e a atingiu na cabeça, perto dos olhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a encaminhou ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde recebeu atendimento e precisou levar três pontos.

"Ficamos a madrugada no hospital. Ela teve alta, só que ainda aguardamos um retorno da Ceturb, para sabermos o que será feito", disse Tiago.

A pessoa que atirou a pedra não foi identificada e a família espera que medidas sejam tomadas.