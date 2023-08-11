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Em Cariacica

Diarista é atingida na cabeça por pedra jogada na direção de ônibus no ES

A mulher embarcou no Terminal de Carapina, na Serra, e seguia para o Terminal de Campo Grande; na altura do bairro Padre Mathias, ela levou uma pedrada e se feriu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 ago 2023 às 18:56

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 18:56

Mulher é atingida por pedra na cabeça
A mulher teve sangramento após ser atingida por uma pedra enquanto estava dentro do coletivo Crédito: Leitor/A Gazeta
Uma diarista, de 44 anos, levou uma pedrada na cabeça dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na noite de quinta-feira (10), na altura de Padre Mathias, Cariacica. Ela voltava do trabalho quando o incidente aconteceu.
Luzinete Medinas de Jesus estava no coletivo da linha 540 (Terminal de Campo Grande/ Terminal de Carapina). Ela desembarcou no Terminal de Carapina, na Serra, e seguia para Campo Grande.
O marido da diarista, Tiago de Almeida, de 38, contou à reportagem de A Gazeta, que já em Cariacica, a mulher escutou um barulho, sentiu uma dor e percebeu que alguém atirou uma pedra em direção ao ônibus e a atingiu na cabeça, perto dos olhos. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a encaminhou ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde recebeu atendimento e precisou levar três pontos. 
"Ficamos a madrugada no hospital. Ela teve alta, só que ainda aguardamos um retorno da Ceturb, para sabermos o que será feito", disse Tiago. 
A pessoa que atirou a pedra não foi identificada e a família espera que medidas sejam tomadas. 
A GVbus disse que a empresa responsável pelo coletivo lamenta a situação e que a motorista do ônibus prestou assistência inicial à vítima e, em seguida, acionou o socorro médico. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A reportagem procurou a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) para um posicionamento em relação ao ocorrido e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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