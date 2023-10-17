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Coqueiral de Itaparica

Suspeito de roubar R$ 80 em lanchonete apanha e acaba preso em Vila Velha

Homem foi seguido, agredido e levado bastante machucado sob escolta ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2023 às 12:43

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:43

Frederico Neres, de 37 anos, tentou assaltar uma lanchonete, apanhou e foi preso em Vila Velha
Frederico Neres, de 37 anos, tentou assaltar uma lanchonete, apanhou e foi preso em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 37 anos precisou de atendimento médico após ser agredido por pessoas em situação de rua durante uma tentativa de assalto a um idoso que é funcionário de uma lanchonete no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (16).
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Frederico Neres do Amaral Bezerra, fingiu estar armado e levou a quantia R$ 80 do funcionário de 71 anos. O suspeito foi seguido, agredido e levado sob escolta ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no bairro. Quando chegou ao local, encontrou um indivíduo no chão, reclamando de dor no corpo e com a boca sangrando. A polícia apurou que a vítima da agressão era o próprio suspeito do assalto.
Frederico Neres, de 37 anos, tentou assaltar uma lanchonete, apanhou e foi preso em Vila Velha
O suspeito roubou R$ 80 reais da lanchonete em Coqueiral de Itaparica Crédito: Rodrigo Gomes
Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário do estabelecimento comercial contou aos policiais que um funcionário havia sido assaltado. A vítima do assalto confirmou que foi agredida pelo suspeito, mas não quis ir até a delegacia. O proprietário do comércio informou que a quantia roubada foi devolvida à vítima por uma pessoa desconhecida.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 
A reportagem também procurou a Secretaria de Estado da Justiça, responsável por monitorar o sistema prisional capixaba. Em nota, a secretaria informou que Frederico tem registros de entradas e saídas de presídios desde abril de 2012, por tráfico de drogas, roubo e por vias de fato contra alguém. Frederico foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em setembro de 2023.

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