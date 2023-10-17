Suspeito de roubar R$ 80 em lanchonete apanha e acaba preso em Vila Velha

Frederico Neres, de 37 anos, tentou assaltar uma lanchonete, apanhou e foi preso em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 37 anos precisou de atendimento médico após ser agredido por pessoas em situação de rua durante uma tentativa de assalto a um idoso que é funcionário de uma lanchonete no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha , na tarde de segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar , o suspeito, identificado como Frederico Neres do Amaral Bezerra, fingiu estar armado e levou a quantia R$ 80 do funcionário de 71 anos. O suspeito foi seguido, agredido e levado sob escolta ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no bairro. Quando chegou ao local, encontrou um indivíduo no chão, reclamando de dor no corpo e com a boca sangrando. A polícia apurou que a vítima da agressão era o próprio suspeito do assalto.

O suspeito roubou R$ 80 reais da lanchonete em Coqueiral de Itaparica Crédito: Rodrigo Gomes

Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário do estabelecimento comercial contou aos policiais que um funcionário havia sido assaltado. A vítima do assalto confirmou que foi agredida pelo suspeito, mas não quis ir até a delegacia. O proprietário do comércio informou que a quantia roubada foi devolvida à vítima por uma pessoa desconhecida.

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).