Feriadão de Nossa Senhora Aparecida registra mais de 10 assassinatos no ES

Na noite de domingo (15), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Campinho da Serra I, onde segundo informações passadas ao Ciodes havia um indivíduo baleado e sem vida. Equipes foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.

As vítimas correram em direção a uma lanchonete que estava lotada no momento do crime. Guilherme Mancini Azeredo, de 27 anos, morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os outros homens foram encaminhados para o Hospital Dr. Jones Santos Neves, na Serra, mas um deles, que não foi identificado, não resistiu e também foi a óbito após dar entrada na unidade.