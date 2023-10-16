Feriadão de Nossa Senhora Aparecida registra mais de 10 assassinatos no ES

O Espírito Santo registrou ao menos 12 homicídios por arma de fogo no feriadão de Nossa Senhora Aparecida, iniciado na última quinta-feira (12). A maioria das mortes ocorreu na Grande Vitória, mas ocorrências também foram registradas em cidades do Sul e do Norte do Estado. Confira abaixo um levantamento feito com base em matérias noticiadas por A Gazeta nos últimos dias.
Homicídio em Cariacica
Na madrugada desta segunda-feira (16), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo teria sido atingido por disparos de arma de fogo no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Militares foram ao local e verificaram que a vítima tinha morrido. A Polícia Civil foi acionada.
Homem é baleado e encontrado morto na Serra
Na noite de domingo (15), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Campinho da Serra I, onde segundo informações passadas ao Ciodes havia um indivíduo baleado e sem vida. Equipes foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.
Morte a tiros em Ibiraçu
Identificado como Diego Silva Souza, um traficante de Itabuna, na Bahia, foi morto a tiros na varanda de uma casa no bairro Bela Vista, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). A idade dele não foi divulgada, mas é considerado liderança de uma facção criminosa da Bahia de nome "Raio A". Segundo a Polícia Militar, a companheira afirmou que Diego xingou alguém momentos antes de ser baleado.
Jovens assassinados dentro de ambulâncias
Uma motocicleta com três pessoas foi perseguida por rivais em Flexal II, Cariacica, na manhã de domingo (15). Durante a perseguição, a moto se chocou contra um paralelepípedo e os dois ocupantes que estavam na garupa se feriram gravemente. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local e socorreram Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, ambos de 20 anos. Porém, no caminho para o hospital, na altura de Porto de Santana, os veículos de emergência foram interceptados por suspeitos em uma motocicleta, que mataram a tiros os feridos no acidente.
Antes do acidente, os jovens chegaram a gravar um vídeo dos três na moto, onde um deles aparecia com uma arma (veja abaixo).
Homem é morto por soldado da PM em Vitória
Um homem foi morto por um soldado da Polícia Militar de folga em frente a uma casa de shows no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na madrugada de domingo (15). Conforme boletim de ocorrência, Ygor Gabriel Correa Carone estava baleado, caído no chão, e o policial estava com a arma na mão, uma pistola, no momento em que os militares chegaram ao local.
Dupla é morta e dois ficam feridos em ataque na Serra
Dois homens foram mortos e outros dois ficaram feridos após serem baleados no início da noite de sábado (14), em Serra Dourada III. Conforme boletim da Polícia Militar, suspeitos armados desceram de um carro e efetuaram os disparos contra um grupo que estava na frente de um bar desativado na Avenida São Paulo.
As vítimas correram em direção a uma lanchonete que estava lotada no momento do crime. Guilherme Mancini Azeredo, de 27 anos, morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os outros homens foram encaminhados para o Hospital Dr. Jones Santos Neves, na Serra, mas um deles, que não foi identificado, não resistiu e também foi a óbito após dar entrada na unidade.
Morador em situação de rua morto em São Mateus
Um homem foi assassinado na noite de sexta-feira (13), na calçada perto do Mercado Municipal, no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que se tratava de um morador em situação de rua, que não teve nome e idade divulgados. A família informou que Sandro era usuário de drogas, mas o vereador afirmou que não acredita que essa tenha sido a motivação do crime.
MC é morto a tiros na rua de casa em Cariacica
O jovem Filipe Sousa, que se apresentava como "MC Lipin da B.E" e tinha clipes publicados no YouTube, de 26 anos, foi assassinado a tiros na rua onde morava, em Flexal II, Cariacica, na tarde de sexta-feira (13). Ele também atuava como coletor de lixo em Vila Velha, No local a perícia encontrou 15 cápsulas.
Irmão de vereador de Vitória é assassinado na Capital
Ex-surfista profissional, Valquer Sandro Oliveira Santos, 50 anos, foi morto com três tiros na madrugada de sexta-feira (13), no bairro Santo Antônio, em Vitória, a poucos metros da casa da família. Conhecido como Sandro, ele era irmão do vereador de Vitória Duda Brasil (União), que lamentou o ocorrido em suas redes sociais e disse confiar no trabalho da polícia. A Câmara de Vitória decretou luto oficial de três dias.
Homem é morto em Cachoeiro de Itapemirim
Um homem foi baleado e morreu, na manhã de quarta-feira (11), após suspeitos que estavam em um veículo realizarem disparos de arma de fogo em direção à região conhecida como Matinha, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, junto à vítima foi encontrada uma caixa com 20 munições calibre 22 intactas.
Tentativas
Além dos homicídios, a Polícia Civil também registrou tentativas na Grande Vitória.
Ataque em Itapuã, Vila Velha: dois homens, de 28 e 30 anos, foram baleados por dois criminosos de motocicleta no meio da rua, na madrugada de quinta-feira (12). Para escapar dos tiros, pessoas que estavam no local chegaram a pular em um valão. As vítimas foram atingidas na perna e socorridas para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
Ocorrência em Nova Palestina: um soldado da Polícia Militar foi baleado na noite de quarta-feira (11) quando estava voltando para casa após deixar o trabalho. O PM estava fardado, em viatura descaracterizada. Mas, ao passar pelo bairro Nova Palestina, na região de São Pedro, em Vitória, foi abordado por traficantes armados.