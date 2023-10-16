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Crime no domingo

Execução em ambulância: jovens foram mortos após gravarem vídeos desafiadores

Kaio e Kawan, que sofreram acidente de moto e foram mortos dentro de ambulâncias do Samu,  não tinham passagem pela polícia. Secretário de Segurança diz que "indícios" demonstram ligação deles com o tráfico de drogas

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 10:49
Os jovens Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, vítimas do acidente de moto que foram mortos a tiros dentro de ambulâncias do Samu em Porto de Santana, Cariacica, na manhã de domingo (15), não tinham passagem pela polícia, mas o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que "indícios" apontam a ligação dos dois ao tráfico de drogas local. Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o secretário informou que nenhum suspeito do crime havia sido preso até o início da manhã desta segunda-feira (16).
Antes de serem mortos dentro das ambulâncias, Kaio e Kawan estavam com outro indivíduo (sem identificação) em uma moto. Uma das vítimas aparece com uma arma de fogo em uma das mãos. Após a gravação do vídeo, o trio teria sido perseguido por outros suspeitos e, na sequência, sofreu um acidente ao bater em um paralelepípedo.
Jovens mortos em ambulância gravaram vídeo antes de acidente em Cariacica
Jovens mortos em ambulância gravaram vídeo antes de acidente em Cariacica Crédito: Reprodução 
Kaio e Kawan chegaram a ser atendidos por socorristas do Samu em Porto de Santana. Foi no trajeto entre Cariacica e um hospital de Vitória que as duas ambulâncias foram interceptadas por suspeitos, que atiraram e mataram os dois jovens.
"Antes da execução, três jovens estavam na mesma motocicleta, com arma e copo na mão, sem capacete. Eles gravaram vídeos desafiadores. Embora os dois não tivessem passagem pela polícia, há indícios, inclusive informações de Disque-denúncia, de ligação com o tráfico local. Tudo indica que a morte dos dois tenha relação com a guerra do tráfico"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES
Ramalho não detalhou quantos são os suspeitos de atirarem contra Kaio e Kawan. Também não deu informações sobre idade dos suspeitos.
Ainda durante a entrevista, o secretário de Segurança Pública do Estado defendeu que haja mais discussão sobre o contexto social da violência.
"O recorte social precisa ser discutido urgentemente. Muitas vezes a polícia é apontada como exterminadora de jovens negros. Mas se eles fazem isso entre eles, imagine o que eles fazem com os policiais. Não adiantar ficar acusando, precisamos nos unir", afirmou Ramalho.
Em nota enviada no domingo (15), a Polícia Militar informou que as ambulâncias onde as vítimas estavam seriam periciadas. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.
A direção do Samu 192 informou que nenhum dos socorristas que atendeu a ocorrência foi ferido no ataque."

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