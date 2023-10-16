Execução em ambulância: jovens foram mortos após gravarem vídeos desafiadores

TV Gazeta, o secretário informou que nenhum suspeito do crime havia sido preso até o início da manhã desta segunda-feira (16). Os jovens Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, vítimas do acidente de moto que foram mortos a tiros dentro de ambulâncias do Samu em Porto de Santana, Cariacica , na manhã de domingo (15), não tinham passagem pela polícia, mas o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que "indícios" apontam a ligação dos dois ao tráfico de drogas local. Em entrevista ao repórter Diony Silva, da, o secretário informou que nenhum suspeito do crime havia sido preso até o início da manhã desta segunda-feira (16).

Antes de serem mortos dentro das ambulâncias, Kaio e Kawan estavam com outro indivíduo (sem identificação) em uma moto. Uma das vítimas aparece com uma arma de fogo em uma das mãos. Após a gravação do vídeo, o trio teria sido perseguido por outros suspeitos e, na sequência, sofreu um acidente ao bater em um paralelepípedo.

Jovens mortos em ambulância gravaram vídeo antes de acidente em Cariacica Crédito: Reprodução

Kaio e Kawan chegaram a ser atendidos por socorristas do Samu em Porto de Santana. Foi no trajeto entre Cariacica e um hospital de Vitória que as duas ambulâncias foram interceptadas por suspeitos, que atiraram e mataram os dois jovens.

"Antes da execução, três jovens estavam na mesma motocicleta, com arma e copo na mão, sem capacete. Eles gravaram vídeos desafiadores. Embora os dois não tivessem passagem pela polícia, há indícios, inclusive informações de Disque-denúncia, de ligação com o tráfico local. Tudo indica que a morte dos dois tenha relação com a guerra do tráfico" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES

Ramalho não detalhou quantos são os suspeitos de atirarem contra Kaio e Kawan. Também não deu informações sobre idade dos suspeitos.

Ainda durante a entrevista, o secretário de Segurança Pública do Estado defendeu que haja mais discussão sobre o contexto social da violência.

"O recorte social precisa ser discutido urgentemente. Muitas vezes a polícia é apontada como exterminadora de jovens negros. Mas se eles fazem isso entre eles, imagine o que eles fazem com os policiais. Não adiantar ficar acusando, precisamos nos unir", afirmou Ramalho.

Em nota enviada no domingo (15), a Polícia Militar informou que as ambulâncias onde as vítimas estavam seriam periciadas. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.