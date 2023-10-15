Vídeo mostra quando homem saca arma e é morto por PM de folga em Vitória

No vídeo dá para ver pelo menos dois seguranças na porta do estabelecimento. Uma pessoa dorme na calçada enquanto outro grupo conversa. De repente, Ygor chega, sem camisa, e tira uma arma da cintura, se aproximando dos seguranças. O policial de folga aparece, o empurra, também saca a pistola e dispara. Quem estava próximo sai correndo, assustado (confira acima).

O soldado da PM contou para a polícia que estava na entrada da casa de shows quando viu Ygor apontando uma arma para um segurança. Segundo o militar, cuja identidade não foi fornecida pela polícia, ele sacou a pistola, apontou para o homem, identificou-se e deu voz de abordagem ao indivíduo, mas não foi obedecida.

Ainda conforme o relato do PM, Ygor continuou com a ameaça apontando a arma para o segurança do estabelecimento. O soldado disse que foi nesse momento que ele reagiu e disparou contra o homem.

Segundo a Polícia Militar , a segurança alvo da ameaça relatou que a confusão começou quando Ygor foi retirado do local após causar tumulto, pois tentava entrar na área vip do estabelecimento, sendo impedido por outro colega que também trabalhava na casa de shows. Transtornado, o homem saiu da boate fazendo ameaças, retornando minutos depois com uma arma, segundo a funcionária do local.

Ainda de acordo com relato da segurança à PM, Ygor não acatou a voz de abordagem e tentou investir contra o policial militar, que efetuou os disparos em legítima defesa. A arma do homem baleado não foi encontrada no local. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Militar disse, em nota, que o soldado da corporação foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que um homem de 24 anos (o soldado da PM) foi ouvido e liberado "após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legítima defesa". A PMES acrescenta que instaurará Inquérito policial militar "para apurar as circunstâncias do fato, considerando que o militar agiu em razão de sua função quando interveio na ocorrência", como consta na nota.

Em nota, o Gordinho Sambão declarou que "o fato descrito aconteceu fora das dependências da casa de shows, sem qualquer envolvimento da equipe da casa. Destaca ainda que nenhuma ocorrência foi registrada no estabelecimento e que a segurança do local é reforçada. A casa, inclusive, está à disposição das autoridades e órgãos competentes".