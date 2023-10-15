Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Mário Cypreste

Homem é morto por PM de folga em frente a casa de shows em Vitória

Soldado da PM disse que atirou porque Ygor Gabriel Correa Carone sacou arma, ameaçando segurança do estabelecimento após ser expulso do local na madrugada deste domingo (15)
Redação de A Gazeta

15 out 2023 às 11:30

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 11:30

Um homem foi morto por um soldado da Polícia Militar de folga em frente a uma casa de shows no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na madrugada deste domingo (15). Conforme boletim de ocorrência da PM, Ygor Gabriel Correa Carone estava baleado, caído no chão, e o policial estava com a arma na mão, uma pistola, no momento em que os militares chegaram ao local.
CONFIRA AQUI VÍDEO DO MOMENTO EM QUE HOMEM SACA ARMA E É MORTO POR PM 
Uma equipe da Polícia Militar foi ao local após ouvir barulho de disparo de arma de fogo. O soldado contou aos policiais que atenderam a ocorrência que estava na entrada da casa de shows quando visualizou Ygor apontando uma arma para o segurança. Segundo o militar, cuja identidade não foi fornecida pela polícia, ele sacou a arma, apontou para o homem, identificou-se e deu voz de abordagem ao indivíduo, mas não foi obedecida.
Ainda conforme o relato do PM, Ygor continuou com ameaça apontando a arma para o segurança do estabelecimento. O soldado disse que foi nesse momento que ele reagiu e efetuou o disparo contra o homem. 
Segundo a Polícia Militar, o segurança alvo da ameaça relatou que a confusão começou quando Ygor foi retirado do local após causar tumulto, pois tentava entrar na área vip do estabelecimento, sendo impedido por outro colega que também trabalhava na casa de shows. Transtornado, o homem saiu da boate fazendo ameaças, retornando minutos depois com uma arma, segundo o funcionário do local.
Ainda de acordo com relato do segurança à PM, Ygor não acatou a voz de abordagem e tentou investir contra o policial militar, que efetuou os disparos em legítima defesa. A arma do homem baleado não foi encontrada no local. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Militar disse, em nota, que o soldado da corporação foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informo que um homem de 24 anos (o soldado da PM) foi ouvido e liberado "após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legítima defesa".  A PMES acrescenta que instaurará Inquérito policial militar "para apurar as circunstâncias do fato, considerando que o militar agiu em razão de sua função quando interveio na ocorrência", como consta na nota.
Procurada pela reportagem, a casa de shows Gordinho Sambão disse, em nota, "que o fato descrito aconteceu fora das dependências da casa de shows, sem qualquer envolvimento da equipe da casa. Destaca ainda que nenhuma ocorrência foi registrada no estabelecimento e que a segurança do local é reforçada. A casa, inclusive, está à disposição das autoridades e órgãos competentes".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Mário Cypreste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados