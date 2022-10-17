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Com barra de ferro

Briga em casa de shows termina com PM e outros três feridos em Vitória

Confusão em estabelecimento no bairro Mário Cypreste ocorreu na madrugada deste domingo (16). Suspeito disse que agiu em legítima defesa em briga entre torcedores do Flamengo e Fluminense

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 06:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 06:29
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar foi acionada após confusão que terminou com quatro pessoas feridas com barra de ferro em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quatro pessoas, entre elas um policial militar, ficaram feridas durante uma briga em uma casa de shows no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na madrugada deste domingo (16).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada até o estabelecimento para verificar uma denúncia de vias de fato e, quando chegou, as vítimas disseram que foram agredidas com uma barra de ferro.
"No local, os militares localizaram quatro pessoas que apresentavam ferimentos, entre elas um policial militar, que relataram ter sido agredidas por um indivíduo que teria utilizado uma barra de ferro e se evadido em seguida", informou a PM.
O suspeito das agressões foi localizado pelos policiais e disse que agrediu as vítimas com socos em legítima defesa durante uma briga entre torcedores do Flamengo e Fluminense.
As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a hospitais da região.
Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para haver investigação. A reportagem não conseguiu contato com o responsável pela casa de shows.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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