Briga em casa de shows termina com PM e outros três feridos em Vitória

Quatro pessoas, entre elas um policial militar, ficaram feridas durante uma briga em uma casa de shows no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na madrugada deste domingo (16).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada até o estabelecimento para verificar uma denúncia de vias de fato e, quando chegou, as vítimas disseram que foram agredidas com uma barra de ferro.
"No local, os militares localizaram quatro pessoas que apresentavam ferimentos, entre elas um policial militar, que relataram ter sido agredidas por um indivíduo que teria utilizado uma barra de ferro e se evadido em seguida", informou a PM.
O suspeito das agressões foi localizado pelos policiais e disse que agrediu as vítimas com socos em legítima defesa durante uma briga entre torcedores do Flamengo e Fluminense.
As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a hospitais da região.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para haver investigação. A reportagem não conseguiu contato com o responsável pela casa de shows.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES