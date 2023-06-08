Adolescente é esfaqueado dentro de casa de shows em Cariacica

Adolescente foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Divulgação/ Sesa

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado dentro da casa de shows Matrix, em Cariacica, na Grande Vitória, por volta das 5h desta quinta-feira (8). Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão do estabelecimento e possuía um corte no abdômen.

A casa de shows fica no bairro Rio Branco, perto do Estádio Kléber Andrade. Depois que a polícia chegou ao local, uma ambulância do Samu também foi chamada pelos seguranças do local.

Um jovem de 23 anos é acusado de ter usado um canivete de 15 centímetros para esfaquear o adolescente. A motivação não consta no Boletim de Ocorrência, mas a polícia disse que o suspeito aparentava estar "sob efeito de álcool e desnorteado".

Os seguranças da casa de shows seguraram o jovem logo depois dele ter esfaqueado o adolescente. Ele ficou no local até a chegada da polícia.

Após prestar o primeiro socorro ao adolescente, o Samu levou a vítima para o Hospital São Lucas, em Vitória, com estado de saúde estável.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o acusado foi autuado e preso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Já a direção da casa de shows Matrix divulgou nota lamentando o ocorrido. No texto, "afirma que todos os clientes passam por uma rígida revista na entrada do estabelecimento e nunca um fato como esse havia ocorrido".

A casa disse ainda que "o objeto utilizado para ferir a vítima deve ter sido infiltrado no local de uma forma desconhecida, que ainda está sendo investigada. Informa ainda que a equipe de segurança agiu rápido e adotou todas as medidas de emergência para dar suporte a vítima e elucidação do caso".