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Crime

Adolescente é esfaqueado dentro de casa de shows em Cariacica

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão do estabelecimento e possuía um corte no abdômen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2023 às 10:51

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 10:51

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Adolescente foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Divulgação/ Sesa
Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado dentro da casa de shows Matrix, em Cariacica, na Grande Vitória, por volta das 5h desta quinta-feira (8). Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão do estabelecimento e possuía um corte no abdômen.
A casa de shows fica no bairro Rio Branco, perto do Estádio Kléber Andrade. Depois que a polícia chegou ao local, uma ambulância do Samu também foi chamada pelos seguranças do local.
Um jovem de 23 anos é acusado de ter usado um canivete de 15 centímetros para esfaquear o adolescente. A motivação não consta no Boletim de Ocorrência, mas a polícia disse que o suspeito aparentava estar "sob efeito de álcool e desnorteado".
Os seguranças da casa de shows seguraram o jovem logo depois dele ter esfaqueado o adolescente. Ele ficou no local até a chegada da polícia.
Após prestar o primeiro socorro ao adolescente, o Samu levou a vítima para o Hospital São Lucas, em Vitória, com estado de saúde estável.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o acusado foi autuado e preso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
Já a direção da casa de shows Matrix divulgou nota lamentando o ocorrido. No texto, "afirma que todos os clientes passam por uma rígida revista na entrada do estabelecimento e nunca um fato como esse havia ocorrido".
A casa disse ainda que "o objeto utilizado para ferir a vítima deve ter sido infiltrado no local de uma forma desconhecida, que ainda está sendo investigada. Informa ainda que a equipe de segurança agiu rápido e adotou todas as medidas de emergência para dar suporte a vítima e elucidação do caso".
*Com informações do g1ES

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