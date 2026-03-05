Dupla é presa com cocaína, maconha, crack e haxixe em Vitória

Cão farejador da polícia ajudou a localizar os entorpecentes dentro de uma casa em Itararé Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem e uma mulher foram presos ao serem encontrados com cocaína, maconha, crack e haxixe em uma casa no bairro Itararé, em Vitória, nesta quinta-feira (5). A Polícia Militar contou ter descoberto a residência com drogas após um cão farejador indicar a presença dos entorpecentes em um patrulhamento. A identidade da dupla não foi divulgada.

Quando a equipe chegou perto do imóvel, duas pessoas fugiram. Já os que acabaram presos estavam dentro do imóvel, onde os entorpecentes foram encontrados sobre uma mesa. Ao todo, 122 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha, uma unidade de crack e oito de haxixe, além de um pedaço da mesma droga, foram apreendidos.