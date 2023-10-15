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Violência

Bandidos matam vítimas de acidente dentro de ambulâncias em Cariacica

Três homens teriam caído de moto em em Flexal II e foram socorridos pelo Samu; suspeitos, porém, interceptaram ambulâncias em Porto de Santana e atiraram em dois feridos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 out 2023 às 14:52

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 14:52

Samu socorreu vítimas de acidente em Flexal II mas ambulância foi interceptada em Porto de Santana
Samu socorreu vítimas de acidente em Flexal II, mas ambulâncias foram interceptadas em Porto de Santana Crédito: Leitor | A Gazeta
O que começou como acidente terminou em ambulância interceptada e execução em Cariacica, na manhã deste domingo (15). O caso aconteceu nos bairros Flexal II e Porto de Santana e chamou a atenção pela violência.
De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta com três pessoas teria se chocado contra um paralelepípedo no bairro Flexal II. Os dois que estavam na garupa ficaram gravemente feridos. Vídeos que circularam pelas redes sociais mostravam a dupla caída no chão, ensanguentada.
Segundo apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, as vítimas foram identificadas como Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, ambos de 20 anos. Antes do acidente, eles chegaram a gravar um vídeo dos três na moto, onde um deles aparecia com uma arma (veja abaixo). Após isso, o trio teria sido perseguido por rivais e, na sequência, se chocado contra o paralelepípedo.
Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foram até o local e socorreram a dupla. Porém, no caminho para o hospital, na altura de Porto de Santana, os veículos de emergência foram interceptados por suspeitos em uma motocicleta.
"Eles abriram as portas das ambulâncias e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Em seguida, as ambulâncias foram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. As duas vítimas que estavam nas ambulâncias morreram. As ambulâncias serão periciadas pela Polícia Civil. Autoria e motivação desconhecida", informou a PM.
Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares". Quem tiver alguma informação sobre os criminosos pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. 

O que diz o Samu sobre o crime

"A direção do Samu 192 informa que recebeu um chamado por volta das 10h30 deste domingo para atender duas vítimas de acidente com moto no bairro Flexal, em Cariacica.

Duas ambulâncias foram enviadas ao local e as equipes realizaram o atendimento às vítimas. Porém, no caminho para o hospital, na altura do bairro Porto de Santana, mesmo município, as ambulâncias foram interceptadas e as vítimas que eram socorridas foram alvejadas por disparos de armas de fogo.

Após o ataque, os socorristas acionaram a polícia e seguiram com as vítimas para um hospital em Vitória, porém, as vítimas chegaram ao local sem vida.

A direção do Samu 192 esclarece que nenhum dos socorristas que atendeu a ocorrência foi ferido no ataque."

Bandidos matam vítimas de acidente dentro de ambulâncias em Cariacica

Atualização

15/10/2023 - 4:25
Esta matéria foi atualizada com a identificação dos homens assassinados, obtida pela reportagem da TV Gazeta, e com informações da direção do Samu, em nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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