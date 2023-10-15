Bandidos matam vítimas de acidente dentro de ambulâncias em Cariacica

"A direção do Samu 192 informa que recebeu um chamado por volta das 10h30 deste domingo para atender duas vítimas de acidente com moto no bairro Flexal, em Cariacica.

Duas ambulâncias foram enviadas ao local e as equipes realizaram o atendimento às vítimas. Porém, no caminho para o hospital, na altura do bairro Porto de Santana, mesmo município, as ambulâncias foram interceptadas e as vítimas que eram socorridas foram alvejadas por disparos de armas de fogo.

Após o ataque, os socorristas acionaram a polícia e seguiram com as vítimas para um hospital em Vitória, porém, as vítimas chegaram ao local sem vida.

A direção do Samu 192 esclarece que nenhum dos socorristas que atendeu a ocorrência foi ferido no ataque."