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Violência sexual

Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Linhares

Menina, de 4 anos, havia sido levada pela mãe a uma unidade de pronto atendimento após relatar dores nas partes íntimas
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 out 2023 às 15:43

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 15:43

Um homem, de 29 anos, foi preso após ser apontado como suspeito de abusar da própria filha, de quatro anos, em Linhares, no Norte do Estado. O caso foi registrado pela PM na noite desse sábado (15), após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município relatando dores nas partes íntimas.
A Polícia Militar informou que, ao chegar à UPA do bairro Shell, o médico plantonista relatou que uma criança, de quatro anos, havia dado entrada para ser consultada após sentir dores nas partes íntimas. Após consulta médica, foi constatado que a vagina da menina estava sangrando. Segundo a PMES, foi a mãe da vítima que informou que o suspeito era o próprio pai da menina.
Ainda conforme a Polícia Militar, equipes se deslocaram até a residência do casal – o nome do bairro não será informado para preservar a vítima. Quando os militares chegaram ao imóvel, o homem recebeu voz de abordagem. O pai da menina chegou a resistir, mas foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por estupro de vulnerável, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Atualização

15/10/2023 - 5:39
Essa matéria foi atualizada com a informação da Polícia Civil de que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, sendo encaminhado ao sistema prisional.

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