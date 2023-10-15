Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Linhares

Um homem, de 29 anos, foi preso após ser apontado como suspeito de abusar da própria filha, de quatro anos, em Linhares , no Norte do Estado. O caso foi registrado pela PM na noite desse sábado (15), após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município relatando dores nas partes íntimas.

A Polícia Militar informou que, ao chegar à UPA do bairro Shell, o médico plantonista relatou que uma criança, de quatro anos, havia dado entrada para ser consultada após sentir dores nas partes íntimas. Após consulta médica, foi constatado que a vagina da menina estava sangrando. Segundo a PMES, foi a mãe da vítima que informou que o suspeito era o próprio pai da menina.

Ainda conforme a Polícia Militar, equipes se deslocaram até a residência do casal – o nome do bairro não será informado para preservar a vítima. Quando os militares chegaram ao imóvel, o homem recebeu voz de abordagem. O pai da menina chegou a resistir, mas foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por estupro de vulnerável, sendo encaminhado ao sistema prisional.