Morador em situação de rua é assassinado no Centro de São Mateus

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Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.
De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos.
Por conta do acidente, um dos carros permanece na pista central da via, que está interditada, o que exige atenção dos motoristas que passam pela região.
A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado.
Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima)
Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.
Os radares instalados na Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), no sentido Alto Lage e Itacibá, em Cariacica, vão começar a operar nos próximos dias.
De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que entrem em funcionamento em cerca de duas semanas, mas o início da operação ainda depende de liberações de órgãos reguladores, como o Inmetro.
O departamento esclareceu que o ponto é considerado crítico e registra grande fluxo de veículos, com motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente no sentido de descida. Segundo o órgão, a instalação de quebra-molas não é indicada para o local, e por isso a alternativa adotada foi o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade.
A velocidade máxima permitida no trecho será de 40 km/h. O DER-ES orienta que os motoristas respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.
Um ônibus do Sistema Transcol ficou preso após afundar com as rodas em um trecho em obras na Rua Violeta, no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo a GVbus, o veículo trafegava pela via quando o pavimento afundou ao passar pelo local. O ônibus foi retirado pouco depois. "Como não estava em operação, não havia passageiros no coletivo. Também não houve feridos nem registro de avarias, uma vez que o ônibus trafegava em velocidade reduzida", informou a GVbus.
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a obra é de responsabilidade da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, por sua vez, também foi questionada. Quando houver retorno, o texto será atualizado.
Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.
A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.
Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.
Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.
Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.
Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.
Jovem baleado e preso
Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.
Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.
Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.
A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Uma mulher de 37 anos foi agredida e teve a motocicleta roubada pelo ex-companheiro, de 35, no bairro Monte Sinai, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (15). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que o suspeito arrombou a porta da residência, invadiu o imóvel e tentou levar a moto e uma caixa de som, que, segundo ela, seriam trocadas por drogas.
Ainda de acordo com a mulher, ao tentar impedir a ação, ela foi agarrada pelo pescoço e jogada no meio da rua. Para se defender, a vítima atingiu o homem com uma faca, causando um ferimento na testa. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir levando a motocicleta.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Marilândia. Até o momento, o suspeito não foi detido.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate”, com o objetivo de combater desvios no Programa Farmácia Popular, em Cariacica, na Grande Vitória.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados.
De acordo com as investigações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa. Já outro concentrava mais de 70% das dispensações (entrega de medicamentos aos pacientes) registradas.
A apuração indica possível simulação de vendas inexistentes para justificar a retirada de medicamentos, o que pode ter causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco — muitas já assinadas — além de um celular, que será submetido à perícia.
Crimes investigados
Os envolvidos podem responder, em tese, por estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos.
Origem do nome da operação
O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega associada à fraude e ao engano deliberado, em alusão ao esquema investigado, que envolveria a inserção de dados fictícios no sistema do programa.
Sobre o Farmácia Popular
O Programa Farmácia Popular é uma política pública do governo federal voltada à ampliação do acesso a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, com oferta gratuita ou subsidiada em farmácias credenciadas.
Uma jovem de 19 anos foi mantida trancada em casa, espancada e torturada pelo marido, de 23 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante as agressões, ela teve o cabelo cortado e o rosto desfigurado. O suspeito chegou a confessar os crimes aos policiais militares que atenderam à ocorrência, na última quarta-feira (15). Ele alegou ter cometido as agressões após ler mensagens no celular da vítima.
O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.
Em entrevista à TV Gazeta, a vítima relatou que teve que se mudar do bairro em que morava e que, por medo, pensa até em sair do emprego. "Ele foi me dando socos, pegando o celular e batendo na minha testa. Machucou meu braço todo, pegou a tesoura e começou a cortar meu cabelo. Eu sempre falava que não queria mais ficar com ele, pedia para ele me deixar ir embora, mas ele dizia que eu ia ficar com ele", desabafou.
Devido aos ferimentos, a jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.
“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.
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