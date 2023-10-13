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Sinais de execução

Irmão de vereador de Vitória é morto a tiros em Santo Antônio

Ex-surfista, Valquer Sandro Oliveira Santos, irmão do vereador Duda Brasil, foi assassinado a poucos metros da casa da família, na madrugada desta sexta (13)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

13 out 2023 às 11:54

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 11:54

Valquer Sandro Oliveira Santos, 50 anos, foi surfista profissional quando mais jovem
Valquer Sandro Oliveira Santos foi surfista profissional quando era mais jovem Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
Ex-surfista profissional, Valquer Sandro Oliveira Santos, 50 anos, foi morto com três tiros na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Santo Antônio, em Vitória, a poucos metros da casa da família. Conhecido como Sandro, ele é irmão do vereador de Vitória Duda Brasil (União), que lamentou o ocorrido em suas redes sociais e disse confiar no trabalho da polícia. A Câmara de Vitória decretou luto oficial de três dias.
A família informou que Sandro era usuário de drogas, mas o vereador afirmou que não acredita que essa tenha sido a motivação do crime. 
Testemunhas contaram à polícia que Sandro foi assassinado por dois homens armados e encapuzados. Ainda segundo o relato, ele teria sido executado pelas costas, sem chance de se defender ou de correr. O ex-surfista foi atingido por três tiros: na cabeça, no peito e em uma das pernas.
Segundo relato de Angelus, outro irmão da vítima, à TV Gazeta, Sandro era conhecido por arrumar brigas na região. Ele já foi surfista profissional e mudou completamente de vida por causa das drogas. O irmão contou que Sandro foi preso na Bahia, voltou para o Espírito Santo, foi preso novamente e depois ficou catando recicláveis.
O assassinado ocorreu por volta de 2 horas da manhã, na Prainha de Santo Antônio, e a família espera que os assassinos sejam presos e o caso elucidado. A equipe do vereador Duda Brasil divulgou nota nas redes sociais dele sobre o caso (veja abaixo), em que ressalta não ser possível afirmar categoricamente que a relação da vítima com as drogas foi a causa do seu falecimento.
O vereador de Vitória Duda Brasil (União) falou sobre a morte do irmão em suas redes sociais; ele também mantinha postagens antigas do irmão assassinado
O vereador de Vitória Duda Brasil (União) se  manifestou nas redes sociais sobre a morte do irmão, de quem mantinha postagens antigas ao lado da mãe Crédito: Reprodução/Instagram
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo de Sandro foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil ressalta ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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