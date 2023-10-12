Policial é baleado após ser cercado por bandidos em Nova Palestina

O policial relatou, em boletim de ocorrência, que os bandidos abriram fogo contra o carro onde estava. O soldado, então, teria tentado revidar. Mas, segundo reportagem da TV Gazeta, a arma dele falhou. Em meio aos tiros, o PM conseguiu fugir. Foi quando percebeu que havia sido baleado. Com a bala alojada no pé, ele buscou socorro no Pronto Atendimento de São Pedro.