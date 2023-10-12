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Na madrugada

Dois homens são baleados durante ataque em Itapuã, Vila Velha

Suspeitos chegaram em uma motocicleta, atirando, na madrugada desta quinta-feira (12); vítimas estavam em dois lugares diferentes e acabaram atingidas

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 09:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 out 2023 às 09:40
Para escapar de tiros, pessoas em situação de rua tiveram que pular em valão em Itapuã
Para escapar de tiros, pessoas em situação de rua tiveram que pular em valão em Itapuã Crédito: Oliveira Alves
Dois homens, de 28 e 30 anos, foram baleados durante um ataque promovido por dois criminosos de motocicleta no meio da rua no bairro Itapuã, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (12). Para escapar dos tiros, pessoas que estavam no local chegaram a pular em um valão. As vítimas foram atingidas na perna e socorridas para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. 
De acordo com o boletim de ocorrência, a primeira vítima foi um homem de 28 anos, que estava em um beco na Rua Milton Caldeira. Ele contou aos policiais militares que os suspeitos chegaram em uma motocicleta cinza, por volta das 4h, e abriram fogo. Logo depois, fugiram no sentido bairro Boa Vista. O homem foi baleado na coxa esquerda e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até o hospital. 
A cerca de 100 metros de onde a primeira vítima foi baleada, um homem de 30 anos também foi atingido pelos disparos dos suspeitos da moto. Ele disse aos policiais que estava em um posto de combustível quando foi ferido nas duas pernas. O rapaz foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.
Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha
Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, para onde vítimas foram levadas Crédito: Isaac Ribeiro
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, as vítimas seriam pessoas em situação de rua. No local, no momento dos disparos, havia cerca de nove pessoas dormindo. Testemunhas contaram que algumas delas chegaram a pular em um valão para escapar dos tiros. 
As duas vítimas disseram aos investigadores que não conheciam os atiradores e nem sabiam a motivação para o ataque. A suspeita inicial é que o crime seja uma retaliação a um assassinato que aconteceu na última terça-feira (10) no bairro Santa Mônica. Na ocasião, um adolescente de 16 anos foi morto, e o atirador seria da região de Itapuã. A polícia investiga se os casos têm relação. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

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