MC é morto com tiros na cabeça e no tórax na rua de casa em Cariacica

Os tiros atingiram principalmente a cabeça e o tórax da vítima. Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta , Filipe havia saído de casa com a companheira quando foi morto.

Ninguém soube contar para a polícia como o crime aconteceu. Para a família foi um choque: parentes disseram que Filipe era trabalhador e não entendem o que aconteceu. A motivação também ainda não está clara para a polícia, que informou que Filipe não tinha passagens criminais.