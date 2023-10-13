MC é morto com tiros na cabeça e no tórax na rua de casa em Cariacica

Nas redes sociais, Filipe Sousa se apresentava como "MC Lipin da B.E" e tinha clipes publicados no YouTube. O jovem de 26 anos, que também trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha, foi assassinado a tiros na rua onde morava, em Flexal II, Cariacica, na tarde desta sexta-feira (13). No local a perícia encontrou 15 cápsulas.
Os tiros atingiram principalmente a cabeça e o tórax da vítima. Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, Filipe havia saído de casa com a companheira quando foi morto.
Ninguém soube contar para a polícia como o crime aconteceu. Para a família foi um choque: parentes disseram que Filipe era trabalhador e não entendem o que aconteceu. A motivação também ainda não está clara para a polícia, que informou que Filipe não tinha passagens criminais.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Horas depois da morte do MC, o suspeito de ter cometido o crime foi preso pela Polícia Militar. O apontado por ter provocado a morte de Filipe é Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, de 25 anos, líder do tráfico em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo, em Cariacica. Ele foi preso em casa com outras três pessoas e tinha no total 10 mandados de prisão abertos.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e disse que, "até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
Atualização
14/10/2023 - 10:54
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, neste sábado (14), que o suspeito do homicídio foi preso. O texto foi atualizado.