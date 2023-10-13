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Mistério

MC é morto com tiros na cabeça e no tórax na rua de casa em Cariacica

Filipe Sousa, o "MC Lipin da B.E", tinha 26 anos e, além da música, trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha; caso aconteceu no bairro Flexal II
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2023 às 17:20

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 17:20

Filipe Sousa, o MC Lipin da B.E, morreu assassinado na rua onde morava em Cariacica
Filipe Sousa, o MC Lipin da B.E, morreu assassinado na rua onde morava em Cariacica Crédito: Álvaro Guaresqui e Redes Sociais
Nas redes sociais, Filipe Sousa se apresentava como "MC Lipin da B.E" e tinha clipes publicados no YouTube. O jovem de 26 anos, que também trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha, foi assassinado a tiros na rua onde morava, em Flexal II, Cariacica, na tarde desta sexta-feira (13). No local a perícia encontrou 15 cápsulas.
Os tiros atingiram principalmente a cabeça e o tórax da vítima. Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, Filipe havia saído de casa com a companheira quando foi morto.
Ninguém soube contar para a polícia como o crime aconteceu. Para a família foi um choque: parentes disseram que Filipe era trabalhador e não entendem o que aconteceu. A motivação também ainda não está clara para a polícia, que informou que Filipe não tinha passagens criminais.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Horas depois da morte do MC, o suspeito de ter cometido o crime foi preso pela Polícia Militar. O apontado por ter provocado a morte de Filipe é Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, de 25 anos, líder do tráfico em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo, em Cariacica. Ele foi preso em casa com outras três pessoas e tinha no total 10 mandados de prisão abertos.
Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e disse que, "até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto". 

Atualização

14/10/2023 - 10:54
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, neste sábado (14), que o suspeito do homicídio foi preso. O texto foi atualizado.

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