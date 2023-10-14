Líder do tráfico é preso suspeito de matar MC em Cariacica

Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick foi preso pela PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Com 10 mandados de prisão em aberto e apontado como autor do homicídio de Filipe Sousa, o "MC Lipin da B.E" – que também trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha, o traficante Erick de Almeida Bastos, de 25 anos, conhecido como Menor Erick, foi preso na madrugada deste sábado (14) em ação da Polícia Militar em Porto de Santana, Cariacica. O assassinato do jovem de 26 anos ocorreu na tarde de sexta-feira (13),

Apontado como um dos principais alvos de busca da Polícia Militar, Menor Erick atua como liderança do tráfico principalmente em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo, segundo a corporação. Ele era um dos criminosos mais procurados no município e foi preso na madrugada deste sábado, por volta de 3 horas, quando militares da Força Tática do 7° Batalhão receberam a informação de que Erick estaria em uma residência no bairro Porto de Santana, Cariacica.

Segundo informações da PM, os militares foram ao local indicado e avistaram o homem armado na janela do 3º andar da casa. Após realização do cerco, os policiais conseguiram entrar no imóvel e deter o suspeito, que tinha dez mandados de prisão por homicídio. No imóvel também estavam outras três pessoas: um homem de 32 anos e duas mulheres de 26 anos, que também foram detidos.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil detalhou que Menor Erick também é um dos dois principais atores do grupo rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV) quando se fala em ataques armados. Segundo a PC, são eles que implementam as ações violentas para expansão de território, tanto que eles têm mais mandados por homicídio. Além do traficante preso, também está nessa lista Vinicius Domingos Lopes, o Cara de Vaca, que já foi preso com três mandados por homicídio.

Na ação, a polícia apreendeu:

2 pistola 9mm



1 seletor de Rajada acoplada



5 carregadores de pistola 9mm



30 Munições de Cal 9mm



2 Munições de Cal.40



89 pinos de cocaína



1 pedra de crack de 25 gramas



1 Balança de Precisão



9 Celulares sendo um deles com registro de furto/roubo



1 Base de rádio comunicador



1 Bateria de rádio comunicador



Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados Delegacia Regional do município.

Segundo a Polícia Civil, Menor Erick e o homem de 32 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. E ainda foi dado cumprimento aos mandados de prisão em aberto que constavam contra o líder do tráfico de Cariacica. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.