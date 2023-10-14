Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
10 mandados de prisão

Líder do tráfico é preso suspeito de matar MC em Cariacica

Menor Erick era um dos criminosos mais procurados pela Polícia Militar em Cariacica, com 10 mandados de prisão em aberto por homicídio, inclusive apontado como autor da morte do MC Lipin em Flexal I

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2023 às 10:27
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, é o principal alvo da PM
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick foi preso pela PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Com 10 mandados de prisão em aberto e apontado como autor do homicídio de Filipe Sousa, o "MC Lipin da B.E" – que também trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha, o traficante Erick de Almeida Bastos, de 25 anos, conhecido como Menor Erick, foi preso na madrugada deste sábado (14) em ação da Polícia Militar em Porto de Santana, Cariacica. O assassinato do jovem de 26 anos ocorreu na tarde de sexta-feira (13),
Apontado como um dos principais alvos de busca da Polícia Militar, Menor Erick atua como liderança do tráfico principalmente em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo, segundo a corporação. Ele era um dos criminosos mais procurados no município e foi preso na madrugada deste sábado, por volta de 3 horas, quando militares da Força Tática do 7° Batalhão receberam a informação de que Erick estaria em uma residência no bairro Porto de Santana, Cariacica.
Segundo informações da PM, os militares foram ao local indicado e avistaram o homem armado na janela do 3º andar da casa. Após realização do cerco, os policiais conseguiram entrar no imóvel e deter o suspeito, que tinha dez mandados de prisão por homicídio. No imóvel também estavam outras três pessoas: um homem de 32 anos e duas mulheres de 26 anos, que também foram detidos.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil detalhou que Menor Erick também é um dos dois principais atores do grupo rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV) quando se fala em ataques armados. Segundo a PC, são eles que implementam as ações violentas para expansão de território, tanto que eles têm mais mandados por homicídio. Além do traficante preso, também está nessa lista Vinicius Domingos Lopes, o Cara de Vaca, que já foi preso com três mandados por homicídio.

Veja Também

De Espiga a Dudu: os criminosos mais procurados pela polícia em Cariacica

Na ação, a polícia apreendeu:
  • 2 pistola 9mm
  • 1 seletor de Rajada acoplada 
  • 5 carregadores de pistola 9mm
  • 30 Munições de Cal 9mm
  • 2 Munições de Cal.40
  • 89 pinos de cocaína
  • 1 pedra de crack de 25 gramas
  • 1 Balança de Precisão
  • 9 Celulares sendo um deles com registro de furto/roubo
  • 1 Base de rádio comunicador
  • 1 Bateria de rádio comunicador
Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados Delegacia Regional do município. 
Segundo a Polícia Civil, Menor Erick e o homem de 32 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. E ainda foi dado cumprimento aos mandados de prisão em aberto que constavam contra o líder do tráfico de Cariacica. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.
Já as duas mulheres foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica homicídio tráfico de drogas Prisão Traficantes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados