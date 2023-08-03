De Espiga a Dudu: os criminosos mais procurados pela polícia em Cariacica

A Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (03), a lista dos 13 criminosos mais perigosos de Cariacica. De acordo com o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, os suspeitos atuam como lideranças do tráfico de droga do município, provocando conflitos em diferentes regiões.
- José Maria de Araújo (Zé Maria)
- Erick de Almeida Bastos (Menor Erick)
- Richard Vieira Rocha (Dentinho)
- Jefferson Domingos Ferreira Nascimento Junior (Perrengue)
- Gilberto Borges da Fonseca (Coloral)
- Renato Gomes Cravo (RT)
- Antônio Carlos de Sousa (Toso)
- Alerrando Moura Ferreira (Espiga)
- Eduardo Luiz Dias dos Santos (Dudu)
- Herik Barbosa (Macaco)
- Adair Fernandes da Silva (Dadá)
- Wesley Anastácio de Souza (Xuxa)
- Eduardo Lucas dos Santos Oliveira (Duduzinho ou Da Roça)
O destaque fica para Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, que possui nove mandados de prisão por homicídio. Segundo a corporação, ele atua principalmente em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo.
"Estamos atrás desse indivíduo. É um alvo preferencial da PM – e também esses indivíduos que mandam matar ou eles mesmos cometem o crime de homicídio", destacou Caus.
Os 13 mais procurados pela PM em Cariacica
Correção
03/08/2023 - 9:54
Na versão anterior, o título desta matéria informava 12 criminosos procurados, quando na verdade são 13, sendo um menor de idade. A informação foi corrigida.