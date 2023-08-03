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De Espiga a Dudu: os criminosos mais procurados pela polícia em Cariacica

De acordo com a PM, suspeitos atuam como lideranças do tráfico de droga do município; um deles possui nove mandados de prisão por homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 20:31

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 20:31

12 dos principais procurados de Cariacica; exceto Menor Erick, que é considerado o mais perigoso
12 dos principais procurados de Cariacica; exceto Menor Erick, que é considerado o mais perigoso Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (03), a lista dos 13 criminosos mais perigosos de Cariacica. De acordo com o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, os suspeitos atuam como lideranças do tráfico de droga do município, provocando conflitos em diferentes regiões.  
  1. José Maria de Araújo (Zé Maria) 
  2. Erick de Almeida Bastos (Menor Erick) 
  3. Richard Vieira Rocha (Dentinho) 
  4. Jefferson Domingos Ferreira Nascimento Junior (Perrengue) 
  5. Gilberto Borges da Fonseca (Coloral) 
  6. Renato Gomes Cravo (RT) 
  7. Antônio Carlos de Sousa (Toso) 
  8. Alerrando Moura Ferreira (Espiga) 
  9. Eduardo Luiz Dias dos Santos (Dudu) 
  10. Herik Barbosa (Macaco) 
  11. Adair Fernandes da Silva (Dadá) 
  12. Wesley Anastácio de Souza (Xuxa) 
  13. Eduardo Lucas dos Santos Oliveira (Duduzinho ou Da Roça)
O destaque fica para Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, que possui nove mandados de prisão por homicídio. Segundo a corporação, ele atua principalmente em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo. 
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, é o principal alvo da PM
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, é o principal alvo da PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar
"Estamos atrás desse indivíduo. É um alvo preferencial da PM – e também esses indivíduos que mandam matar ou eles mesmos cometem o crime de homicídio", destacou Caus.

Os 13 mais procurados pela PM em Cariacica

Correção

03/08/2023 - 9:54
Na versão anterior, o título desta matéria informava 12 criminosos procurados, quando na verdade são 13, sendo um menor de idade. A informação foi corrigida.  

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