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Criminosos com mandados de prisão procurados pela polícia no Complexo da Penha Sesp | Montagem A Gazeta
Complexo da Penha

Tensão em Vitória: quem são os 15 criminosos procurados pela polícia

Após episódios de violência na Capital, com confrontos e mortes, equipes da Polícia Militar fazem pontos de bloqueio para coibir ataques e caçar foragidos

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 20:01

Publicado em

11 jul 2023 às 20:01
Criminosos com mandados de prisão procurados pela polícia no Complexo da Penha Crédito: Sesp | Montagem A Gazeta
Desde que o Destacamento da Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, foi alvo de um ataque a tiros, no último dia 5, pontos de bloqueio foram montados no entorno da região. O objetivo, além de apreender armas e drogas, é encontrar 15 suspeitos envolvidos com o tráfico. Alguns fugiram da cadeia, outros não voltaram após o benefício de saída temporária, e tem até procurado com condenação de mais de 100 anos de prisão.
A lista dos 15 procurados por crimes como tráfico e homicídio foi divulgada pela Polícia Militar. Os destaques ficam para Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, e para Ivan Machado Glicério, conhecido como Ivan Neguinho ou Nego Ivan.
Marujo é considerado o traficante mais procurado do Espírito Santo. Com nove mandados de prisão em aberto, ele é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.
Como a cúpula da facção está na cadeia, Marujo, que está do lado de fora, põe em prática as ordens dos líderes. 
Já Ivan, que também atua no Bairro da Penha, tem quatro mandados de prisão em aberto. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, as condenações do criminoso somam mais de 100 anos de prisão. Veja, abaixo, a ficha dos 15 procurados:
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Ivan Machado Glicério, o Ivan Neguinho ou Nego Ivan Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Gabriel Augusto dos Santos, o Blade ou Blake Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Glessedion da Silva Souza, o Dione Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Marcos Vinicios Guimarães da Silva, o Escaboca Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Jose Felipe Carvalho Santos, o Gaguinho Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Washington Damazio da Silva, o Damazio Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Jean Finamore Bento, o Jeanzinho ou Boca de Lata Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Leonardo Elisiario Neves, o Leo Bebê ou Bebezão Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Wesley Feliciano Pereira, o Charuto ou Charutinho Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Leonardo Diniz Birchler, o Leo Cueca Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Lucas dos Santos Feliciano, o Luquinhas Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Weverton Gabriel Trindade Neves Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Rudney Jacinto dos Santos, o Nego 10 ou Jogador Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Procurados pela Polícia Militar no Complexo da Penha
Rhuan Cannigya Chenemann Batista, o Canígia Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Cerco e pontos de bloqueio

Nesta terça-feira (11), segundo o coronel Caus, 33 pontos de bloqueio foram feitos no entorno do Complexo da Penha. "O perímetro de policiamento está em torno de 15 km. Está pegando a Avenida Leitão da Silva, Ponte da Passagem, Jucutuquara. São 33 pontos de bloqueio, com 150 homens, no sentido de prender 15 indivíduos que estão nessa região com mandado de prisão, dentre eles o Marujo."
De acordo com o comandante, esses pontos vão se modificar ao longo dos dias, focando em locais apontados pelo setor de inteligência. "São pontos onde os criminosos entram com munições, armas, pontos de venda de drogas; são pontos onde esses 15 indivíduos mais frequentam."

Início da tensão

No dia 25 de junho, um paciente de 68 anos, identificado como Daniel Ribeiro Campos da Silva, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio em Gurigica. Ele estava internado há dois anos em uma clínica de cuidados paliativos.
Bala perdida
Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família

Ataque ao DPM e sargento baleado

Dez dias depois, na última quarta-feira (5), um sargento da Polícia Militar foi baleado no braço direito no Bairro da Penha. Jocelino Alves Freitas foi atingido após um homem efetuar disparos contra o Destacamento Policial Militar (DPM) da localidade. Apesar do ferimento, o policial passa bem e até gravou um vídeo para tranquilizar amigos e parentes (veja abaixo).

Suspeito de atirar em PM é morto

O principal suspeito de ter atirado contra o militar foi morto por integrantes do tráfico de drogas na manhã do dia seguinte, em Gurigica. Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, as primeiras apurações dão conta de que Luciano da Silva Pereira teve um surto psicótico quando atacou o DPM da comunidade.

Novas mortes

Já entre a sexta-feira (7) e o sábado (8), dois homens foram mortos após novos confrontos envolvendo traficantes e policiais militares. O primeiro conflito ocorreu no Bairro da Penha, por volta das 22h30. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, Natanaeliton da Mota, de 24 anos, morreu após ser baleado.
Um novo tiroteio ocorreu horas depois no bairro Bonfim, e outro homem acabou morto, por volta das 7h30. Na ocasião, a PM informou que, durante o reforço de patrulhamento na região, militares constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Ainda durante o conflito, uma viatura da corporação foi apedrejada.

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