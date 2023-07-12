Quem é o procurado pela PM do ES com penas que somam 109 anos de cadeia

Ivan Machado Glicério, o Ivan Neguinho ou Nego Ivan: condenado a mais de 100 anos de prisão Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dentre os 15 procurados pela Polícia Militar na região do Complexo da Penha, em Vitória , um nome chamou a atenção: Ivan Machado Glicério, conhecido como Ivan Neguinho ou Nego Ivan. Somadas, as penas dele passam dos 100 anos de cadeia. A informação foi repassada pelo comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus. Ao todo, são quatro mandados de prisão em aberto.

Em um deles, a condenação foi de 45 anos, 3 meses e 22 dias em regime fechado, pelo crime de homicídio. O mandado foi expedido no dia 22 de outubro de 2018, conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No outro processo, a pena foi firmada em 39 anos, 10 meses e 15 dias em regime fechado. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o mandado, expedido em 20 de junho de 2018, é por crimes relacionados ao tráfico de drogas e receptação.

Já em uma sentença que saiu em 25 de junho de 2018, Ivan foi condenado a 25 anos, 2 meses e 17 dias em regime fechado pelos crimes de homicídio consumado qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de corrupção de menores.

O quarto mandado de prisão de Ivan é pelo crime de roubo. Ele foi expedido no dia 17 de janeiro de 2020 pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória. No portal do CNJ não há informação sobre a pena imposta.

Na mira da polícia

Desde que o Destacamento da Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, foi alvo de um ataque a tiros , no último dia 5, pontos de bloqueio foram montados no entorno da região. O objetivo, além de apreender armas e drogas, é encontrar 15 suspeitos envolvidos com o tráfico. Alguns fugiram da cadeia, outros não voltaram após o benefício de saída temporária, e tem até procurado com condenação de mais de 100 anos de prisão.

Marujo é considerado o traficante mais procurado do Espírito Santo . Com nove mandados de prisão em aberto, ele é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Como a cúpula da facção está na cadeia, Marujo, que está do lado de fora, põe em prática as ordens dos líderes. Veja, abaixo, a ficha dos 15 procurados:

Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Ivan Machado Glicério, o Ivan Neguinho ou Nego Ivan Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Gabriel Augusto dos Santos, o Blade ou Blake Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Glessedion da Silva Souza, o Dione Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Marcos Vinicios Guimarães da Silva, o Escaboca Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Jose Felipe Carvalho Santos, o Gaguinho Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Washington Damazio da Silva, o Damazio Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Jean Finamore Bento, o Jeanzinho ou Boca de Lata Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Leonardo Elisiario Neves, o Leo Bebê ou Bebezão Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Wesley Feliciano Pereira, o Charuto ou Charutinho Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Leonardo Diniz Birchler, o Leo Cueca Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Lucas dos Santos Feliciano, o Luquinhas Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Weverton Gabriel Trindade Neves Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Rudney Jacinto dos Santos, o Nego 10 ou Jogador Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Rhuan Cannigya Chenemann Batista, o Canígia Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Cerco e pontos de bloqueio

Nesta terça-feira (11), segundo o coronel Caus, 33 pontos de bloqueio foram feitos no entorno do Complexo da Penha. "O perímetro de policiamento está em torno de 15 km. Está pegando a Avenida Leitão da Silva, Ponte da Passagem, Jucutuquara. São 33 pontos de bloqueio, com 150 homens, no sentido de prender 15 indivíduos que estão nessa região com mandado de prisão, dentre eles o Marujo."

De acordo com o comandante, esses pontos vão se modificar ao longo dos dias, focando em locais apontados pelo setor de inteligência. "São pontos onde os criminosos entram com munições, armas, pontos de venda de drogas; são pontos onde esses 15 indivíduos mais frequentam."

Início da tensão

Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família

Ataque ao DPM e sargento baleado

(veja abaixo). Dez dias depois, na última quarta-feira (5), um sargento da Polícia Militar foi baleado no braço direito no Bairro da Penha . Jocelino Alves Freitas foi atingido após um homem efetuar disparos contra o Destacamento Policial Militar (DPM) da localidade. Apesar do ferimento, o policial passa bem e até gravou um vídeo para tranquilizar amigos e parentes

Suspeito de atirar em PM é morto

O principal suspeito de ter atirado contra o militar foi morto por integrantes do tráfico de drogas na manhã do dia seguinte, em Gurigica . Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, as primeiras apurações dão conta de que Luciano da Silva Pereira teve um surto psicótico quando atacou o DPM da comunidade.

Novas mortes

Já entre a sexta-feira (7) e o sábado (8), dois homens foram mortos após novos confrontos envolvendo traficantes e policiais militares . O primeiro conflito ocorreu no Bairro da Penha, por volta das 22h30. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, Natanaeliton da Mota, de 24 anos, morreu após ser baleado.