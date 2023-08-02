Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com identidade falsa

Criminoso na lista dos 10 mais procurados do ES é achado em presídio no RJ

Diego da Silva Carvalho, o Diego Portugal, foi preso no Rio de Janeiro com uma segunda identidade, contra a qual constava um mandado de prisão em aberto por homicídio cometido em Rondônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 12:04

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 12:04

Diego da Silva Carvalho figurava na lista dos 10 mais proucurados do Espírito Santo Crédito: Reprodução 
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) descobriu que Diego da Silva Carvalho, criminoso na lista dos 10 mais procurados do Espírito Santo, estava preso desde 2021 em uma penitenciária do Rio de Janeiro. A prisão, no entanto, foi descoberta somente no mês passado.
Conhecido no Espírito Santo como Diego Portugal, o homem estava foragido do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha desde o dia 17 de março de 2016, onde respondia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.
Uma reportagem de A Gazeta publicada em 2018 mostrou que ele é suspeito de assassinar nove pessoas e de tentar matar outras cinco, em dois anos, em disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
Diego passou a figurar a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo em julho de 2016
Diego passou a figurar a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo em julho de 2016 Crédito: Arte A Gazeta
Diego foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 2021. Durante a abordagem, constatou-se que ele estava com um carro de uma locadora com restrição por apropriação indébita, quando o veículo é alugado e não devolvido.
Diego então disse à PRF que se chamava Bruno Melo de Sousa Jesus. Ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde foi descoberto que o nome não existia e o documento era falso.
A polícia, então, localizou um segundo nome usado pelo homem, Antônio Carlos Pedroso, em que constava um mandado de prisão emitido no Estado de Rondônia, por homicídio qualificado. O homem, então, foi levado ao presídio no Rio de Janeiro para cumprir a pena.

Crimes em Rondônia

Utilizando o nome Antônio Carlos Pedroso, em Rondônia, Diego foi condenado por homicídio e levado ao Presídio Urso Branco em Porto Velho, de onde fugiu em 2020 com outros quatro detentos.
Quando fugiu de Rondônia, Diego foi para o Rio de Janeiro, passou a usar o nome falso Bruno Melo de Sousa Jesus, até ser preso pela PRF em 2021.

Descoberto pela Sejus

Após Diego ficar quase dois anos de prisão no Rio de Janeiro, a Sejus, a partir de informações trocadas com a PRF no Espírito Santo, identificou que ele poderia estar preso no Estado vizinho.
A Sejus, então, solicitou à Vara de Execução Penal do Estado fluminense o pedido para a realização de confronto papiloscópico, uma análise das digitais do suspeito. O exame comprovou que Antônio Carlos Pedroso era, na verdade, Diego da Silva Carvalho, foragido do Espírito Santo. 
Uma comparação fotográfica com fotos antigas e velhas de Diego também auxiliou a comprovar de que o foragido capixaba era mesmo o homem preso no Rio de Janeiro, até então chamado de Antônio. Confira abaixo. 
Diego usava o nome Antônio Carlos Pedroso e foi condenado em Rondônia por homicídio
DAntônio Carlos Pedroso Crédito: Reprodução
Em nota, a Sejus informou que os trâmites para a transferência do detento para o sistema prisional do Espírito Santo estão sendo realizados junto ao Poder Judiciário e Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Sejus Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados