Criminoso na lista dos 10 mais procurados do ES é achado em presídio no RJ

Diego da Silva Carvalho figurava na lista dos 10 mais proucurados do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Conhecido no Espírito Santo como Diego Portugal, o homem estava foragido do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha desde o dia 17 de março de 2016, onde respondia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Diego passou a figurar a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo em julho de 2016 Crédito: Arte A Gazeta

Diego foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , no Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 2021. Durante a abordagem, constatou-se que ele estava com um carro de uma locadora com restrição por apropriação indébita, quando o veículo é alugado e não devolvido.

Diego então disse à PRF que se chamava Bruno Melo de Sousa Jesus. Ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde foi descoberto que o nome não existia e o documento era falso.

A polícia, então, localizou um segundo nome usado pelo homem, Antônio Carlos Pedroso, em que constava um mandado de prisão emitido no Estado de Rondônia, por homicídio qualificado. O homem, então, foi levado ao presídio no Rio de Janeiro para cumprir a pena.

Crimes em Rondônia

Utilizando o nome Antônio Carlos Pedroso, em Rondônia, Diego foi condenado por homicídio e levado ao Presídio Urso Branco em Porto Velho, de onde fugiu em 2020 com outros quatro detentos.

Quando fugiu de Rondônia, Diego foi para o Rio de Janeiro, passou a usar o nome falso Bruno Melo de Sousa Jesus, até ser preso pela PRF em 2021.

Descoberto pela Sejus

Após Diego ficar quase dois anos de prisão no Rio de Janeiro, a Sejus, a partir de informações trocadas com a PRF no Espírito Santo, identificou que ele poderia estar preso no Estado vizinho.

A Sejus, então, solicitou à Vara de Execução Penal do Estado fluminense o pedido para a realização de confronto papiloscópico, uma análise das digitais do suspeito. O exame comprovou que Antônio Carlos Pedroso era, na verdade, Diego da Silva Carvalho, foragido do Espírito Santo.

Uma comparação fotográfica com fotos antigas e velhas de Diego também auxiliou a comprovar de que o foragido capixaba era mesmo o homem preso no Rio de Janeiro, até então chamado de Antônio. Confira abaixo.

DAntônio Carlos Pedroso Crédito: Reprodução