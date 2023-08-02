Criminoso na lista dos 10 mais procurados do ES é achado em presídio no RJ

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) descobriu que Diego da Silva Carvalho, criminoso na lista dos 10 mais procurados do Espírito Santo, estava preso desde 2021 em uma penitenciária do Rio de Janeiro. A prisão, no entanto, foi descoberta somente no mês passado.
Conhecido no Espírito Santo como Diego Portugal, o homem estava foragido do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha desde o dia 17 de março de 2016, onde respondia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.
Uma reportagem de A Gazeta publicada em 2018 mostrou que ele é suspeito de assassinar nove pessoas e de tentar matar outras cinco, em dois anos, em disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
Diego foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 2021. Durante a abordagem, constatou-se que ele estava com um carro de uma locadora com restrição por apropriação indébita, quando o veículo é alugado e não devolvido.
Diego então disse à PRF que se chamava Bruno Melo de Sousa Jesus. Ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde foi descoberto que o nome não existia e o documento era falso.
A polícia, então, localizou um segundo nome usado pelo homem, Antônio Carlos Pedroso, em que constava um mandado de prisão emitido no Estado de Rondônia, por homicídio qualificado. O homem, então, foi levado ao presídio no Rio de Janeiro para cumprir a pena.
Crimes em Rondônia
Utilizando o nome Antônio Carlos Pedroso, em Rondônia, Diego foi condenado por homicídio e levado ao Presídio Urso Branco em Porto Velho, de onde fugiu em 2020 com outros quatro detentos.
Quando fugiu de Rondônia, Diego foi para o Rio de Janeiro, passou a usar o nome falso Bruno Melo de Sousa Jesus, até ser preso pela PRF em 2021.
Descoberto pela Sejus
Após Diego ficar quase dois anos de prisão no Rio de Janeiro, a Sejus, a partir de informações trocadas com a PRF no Espírito Santo, identificou que ele poderia estar preso no Estado vizinho.
A Sejus, então, solicitou à Vara de Execução Penal do Estado fluminense o pedido para a realização de confronto papiloscópico, uma análise das digitais do suspeito. O exame comprovou que Antônio Carlos Pedroso era, na verdade, Diego da Silva Carvalho, foragido do Espírito Santo.
Uma comparação fotográfica com fotos antigas e velhas de Diego também auxiliou a comprovar de que o foragido capixaba era mesmo o homem preso no Rio de Janeiro, até então chamado de Antônio. Confira abaixo.
Em nota, a Sejus informou que os trâmites para a transferência do detento para o sistema prisional do Espírito Santo estão sendo realizados junto ao Poder Judiciário e Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.