Polícia divulga lista dos 12 mais perigosos de Vila Velha; veja fotos

Polícia divulga imagem dos 12 criminosos mais perigosos de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (27), a lista dos 12 criminosos mais perigosos de Vila Velha . De acordo com o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, os suspeitos integram duas facções que estão em guerra no município, o que vem provocando conflitos e mortes.

Para caçar esses 12 criminosos, cerca de 356 policiais em 150 viaturas estão focados nos bairros Favelinha do Ibes, Jaburuna, Soteco e Cristóvão Colombo, nesta quinta-feira. A guerra para controle do tráfico de drogas dessas regiões acontece entre a facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Os suspeitos procurados, todos com mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico e homicídio, segundo Caus, são:

Jhonata Rangel Carvalho, o Doquinha Rodrigo Honorato Costa, o Digão Thiago Rosa da Silva Anderson Seabra da Silva Angelo de Luca Netto Weni Correia Cavalcante, o Cara de Cachorro Fernando Santos Bazileu, o Sabuguinha Pablo Borges dos Santos Igor Luiz Pereira dos Santos, o Mamute Christian dos Santos Silva Alair Gabriel Silva Portes, o Gabriel Jonathan Junio Fonseca Lisboa, o Marreta

Weni Correia Cavalcante, Thiago Rosa da Silva,Igor Luiz Pereira dos Santos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

"Esses 12 indivíduos com mandado de prisão usam desses bairros para poder se esconder. É importante a divulgação e a participação do cidadão de Vila Velha, para que faça denúncias via 190 e 181. A Polícia Militar está extremamente bem armada e preparada para efetuar a prisão deles", declarou o coronel Douglas Caus, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta.

Jhonata Rangel Carvalho, Rodrigo Honorato Costa, Angelo de Luca Netto e Anderson Seabra da Silva Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com o coronel, além dos integrantes das facções, há também traficantes que agem por conta própria. "Na região de Terra Vermelha há a questão da guerra entre facções, mas também existem diversos traficantes que são independentes. Estamos focados na prisão de lideranças", pontuou Caus.

Christian dos Santos Silva, Fernando Santos Bazileu, Jonathan Junio Fonseca Lisboa e Jonathan Junio Fonseca Lisboa Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duplo homicídio e morte em MG

Um dos casos que, segundo o coronel, foi resultado da guerra entre as facções, foi um duplo homicídio que ocorreu no bairro Cristóvão Colombo, no último dia 21 . Dois jovens foram executados a tiros por ocupantes de dois carros que passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta.