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Polícia divulga lista dos 12 mais perigosos de Vila Velha; veja fotos

Operação aconteceu, nesta quinta-feira (27), focada em prender suspeitos de participar de guerra entre facções no município

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 21:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 jul 2023 às 21:39
Operação acontece, nesta quinta-feira (27), com foco em prender suspeitos de participar de guerra entre facções no município
Polícia divulga imagem dos 12 criminosos mais perigosos de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (27), a lista dos 12 criminosos mais perigosos de Vila Velha. De acordo com o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, os suspeitos integram duas facções que estão em guerra no município, o que vem provocando conflitos e mortes.
Para caçar esses 12 criminosos, cerca de 356 policiais em 150 viaturas estão focados nos bairros Favelinha do Ibes, Jaburuna, Soteco e Cristóvão Colombo, nesta quinta-feira. A guerra para controle do tráfico de drogas dessas regiões acontece entre a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). 
Os suspeitos procurados, todos com mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico e homicídio, segundo Caus, são:
  1. Jhonata Rangel Carvalho, o Doquinha
  2. Rodrigo Honorato Costa, o Digão
  3. Thiago Rosa da Silva 
  4. Anderson Seabra da Silva 
  5. Angelo de Luca Netto 
  6. Weni Correia Cavalcante, o Cara de Cachorro
  7. Fernando Santos Bazileu, o Sabuguinha 
  8. Pablo Borges dos Santos 
  9. Igor Luiz Pereira dos Santos, o Mamute
  10. Christian dos Santos Silva 
  11. Alair Gabriel Silva Portes, o Gabriel
  12. Jonathan Junio Fonseca Lisboa, o Marreta
Operação acontece, nesta quinta-feira (27), com foco em prender suspeitos de participar de guerra entre facções no município
Weni Correia Cavalcante, Thiago Rosa da Silva,Igor Luiz Pereira dos Santos Crédito: Divulgação | Polícia Militar
"Esses 12 indivíduos com mandado de prisão usam desses bairros para poder se esconder. É importante a divulgação e a participação do cidadão de Vila Velha, para que faça denúncias via 190 e 181. A Polícia Militar está extremamente bem armada e preparada para efetuar a prisão deles", declarou o coronel Douglas Caus, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta.
Operação acontece, nesta quinta-feira (27), com foco em prender suspeitos de participar de guerra entre facções no município
Jhonata Rangel Carvalho, Rodrigo Honorato Costa, Angelo de Luca Netto e Anderson Seabra da Silva Crédito: Divulgação | Polícia Militar
De acordo com o coronel, além dos integrantes das facções, há também traficantes que agem por conta própria. "Na região de Terra Vermelha há a questão da guerra entre facções, mas também existem diversos traficantes que são independentes. Estamos focados na prisão de lideranças", pontuou Caus. 
Operação acontece, nesta quinta-feira (27), com foco em prender suspeitos de participar de guerra entre facções no município
Christian dos Santos Silva, Fernando Santos Bazileu, Jonathan Junio Fonseca Lisboa e Jonathan Junio Fonseca Lisboa Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duplo homicídio e morte em MG

Um dos casos que, segundo o coronel, foi resultado da guerra entre as facções, foi um duplo homicídio que ocorreu no bairro Cristóvão Colombo, no último dia 21. Dois jovens foram executados a tiros por ocupantes de dois carros que passaram atirando contra as vítimas, que estavam de bicicleta.
Na hora em que a perícia estava sendo feita, descobriu-se que havia uma granada no bolso de uma das vítimas. O Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, foi chamado e fez a detonação do artefato
"Um dos autores era o Rafael, ligado ao PCV, que se escondeu em Minas Gerais. Três indivíduos do TCP foram até a cidade Aimorés e mataram o Rafael, em represália. Um ficou preso e os outros dois foram liberados, mas a Justiça já decretou a prisão desses dois", explicou o coronel Caus. 
A morte desse criminoso, o Rafael Fontoura da Silva, vulgo "Fael", foi divulgada por A Gazeta. Ele chegou a ser apontado como um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo na última década.

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