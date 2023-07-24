Rafael Fontoura da Silva, vulgo "Fael", foi morto no sábado (22) Crédito: Acervo | AG

Apontado como um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo na última década, Rafael Fontoura da Silva, vulgo "Fael", foi morto no município de Pocrane, interior de Minas Gerais , na noite de sábado (22). O fato aconteceu por volta das 20h50, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar mineira, e três homens foram presos pelo crime. Os nomes deles não foram divulgados.

De acordo com a corporação, policiais que estavam em viatura ouviram inúmeros barulhos parecidos com disparos de arma de fogo vindos da rua São Vicente de Paula. No local, foi encontrado um homem com diversas perfurações no corpo, já sem vida. Populares relataram que o veículo utilizado no crime tinha sido um Corolla preto e que dois indivíduos tinham desembarcado e executado a vítima.

A PM localizou a esposa dele, a qual relatou que estavam ela, sua tia e a vítima jogando baralho na casa de um amigo momentos antes. Quando a família ia embora, o carro chegou. Dois indivíduos desembarcaram do veículo, sendo que ambos usavam boné preto, bermuda e chinelo.

Your browser does not support the audio element. Criminoso que integrou lista dos mais procurados do ES é morto em MG

Suspeitos utilizaram um Corolla para cometer o crime Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Ainda segundo o boletim, logo em seguida, um dos criminosos abordou a vítima com os dizeres "perdeu, perdeu". Rafael Fontoura tentou fugir pela rua, mas foi perseguido. A esposa da vítima também informou que correu para dentro de casa junto com a tia, mas escutou os inúmeros disparos contra o marido.

Captura dos suspeitos

O carro onde estavam os criminosos foi localizado pela Polícia Militar na BR 474, conforme também consta no boletim. Segundo militares que atenderam a ocorrência, o motorista do Corolla trafegava em velocidade compatível pela via, mas, ao perceber a presença da corporação, acelerou o veículo bruscamente e começou a disparar contra a guarnição. Os policias revidaram. O carro teria parado logo em seguida, e os indivíduos saíram e se embrenharam mata adentro.

No carro, a PM encontrou duas pistolas e duas placas de colete, um celular e algumas roupas. Após um levantamento, também foi descoberto que o veículo tinha sido roubado em Vila Velha.

Materiais apreendidos com criminosos após morte no interior de Minas Gerais Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Materiais apreendidos:

01 Veículo Toyota Corolla XEI20FLEX Preto;

01 Pistola EMTAN cal 9mm numeração suprimida;

01 Pistola Taurus cal 380 numeração suprimida;

01 Carregador arma de fogo cal 9mm;

02 Carregadores arma de fogo cal 380;

08 Munições intactas de arma de fogo cal 9mm;

01 Munição intacta de arma de fogo cal 380;

01 Telefone Celular Samsung Azul;

01 Telefone celular Motorola cor azul com capinha preta;

01 Placa de Colete Balístico lote 135476 tamanho M, fabricação 21/04/2020, número do ca 43.013;

01 Placa de Colete Balístico Preto Lote 135586 tamanho M, fabricação 21/04/2020, número do ca 43.013;

01 Capa de Colete Balístico na cor preta;

01 Boné preto, marca Hurley;

01 Chapéu na cor marrom;

01 Blusa na cor preta, marca Boss;

01 Calça preta, marca Rockesoda;

R$27,00 (Vinte e sete reais) em moeda corrente;

01 Pen-Drive prata, marca HP;

01 par de chinelo Havaina azul/cinza;

01 par de chinelo Calvin Klein preto;

01 par de chinelo Kenner Preto.

Pouco tempo depois, foi recebida uma denúncia de que os autores do homicídio estavam transitando às margens da rodovia. Militares foram até o local, mas, ao avistarem as viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Dois deles foram capturados e um conseguiu se esconder na mata.

Nesta segunda-feira (24), a PM mineira informou que o último envolvido foi preso durante a madrugada, já no município de Aimorés.

Motivação

Em conversa com a Polícia Militar, os homens disseram que a motivação do crime foi a disputa do tráfico de drogas em Vila Velha, na Grande Vitória, e que a vítima havia matado alguns amigos do grupo criminoso. Ao saberem que ele se encontrava na cidade de Pocrane, se deslocaram até o local e o executaram. De acordo com os autores, Rafael Fontoura foi mandante de três homicídios na cidade canela-verde apenas neste mês.

Roupas que criminosos usaram para cometer assassinato Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Conforme apuração do g1 Vales de Minas Gerais, o soldado Ícaro, da PM, deu maiores detalhes sobre o comportamento dos suspeitos: "São indivíduos de alta periculosidade. Os autores informaram que eles viviam nessa guerra há algum tempo. A vítima fugiu de Vila Velha, mas estaria mandando os comparsas realizar mais homicídios lá para tentar tomar conta do tráfico lá".

"O motivo ali é a guerra do tráfico na cidade de Vila Velha. Os próprios autores conseguiram levantar informações que a vítima estaria em Pocrane e eles deslocaram somente para matar a vítima" Soldado Ícaro - Policial militar

Um dos autores do crime assumiu a propriedade da arma de fogo de marca EMTAN, ao passo que a pistola Taurus pertencia ao autor foragido, sendo eles os responsáveis pela execução da vítima. Também ficou constatado que um dos homens possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Os três foram encaminhados para a delegacia do município de Caratinga, onde ficarão à disposição da justiça

Quem era a vítima

Em 2014, conforme noticiado à época pelo g1 ES, Rafael Fontoura da Silva integrava a lista dos mais procurados do Estado por tráfico e homicídio em Ilha dos Ayres, Vila Velha, e em Santa Mônica, Guarapari. Ele chegou a ser preso em Rondônia no ano seguinte, durante uma ação conjunta entre as polícias Federal, Civil e Militar.

Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) informou que Rafael Fontoura deu entrada no sistema prisional capixaba em 2010 e respondia por homicídio, falsificação e furto e roubo. Em 2021, foi transferido para a Casa de Prisão Semiaberto e Aberto de Jaru, também em Rondônia.