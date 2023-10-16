Traficante e líder de facção da BA é morto a tiros em Ibiraçu, no ES

Um homem foi assassinado a tiros na varanda de uma casa no bairro Bela Vista, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, a vítima foi identificada como Diego Silva Souza, e, segundo a corporação, era um traficante vindo da cidade baiana de Itabuna. A idade dele não foi divulgada, mas é considerado liderança de uma facção criminosa da Bahia de nome "Raio A".
Diego, que tinha o apelido “Cabeludo”, foi encontrado com diversas perfurações de tiros pelo corpo, e uma aglomeração de curiosos se formou no local do crime. No imóvel estava a companheira de Diego. Ela afirmou aos policiais que o parceiro era traficante, e que momentos antes ele estava em um campo do bairro Campagnaro, mas, na volta para casa, teria xingado alguém.
A mulher relatou que pouco depois dois homens, que seriam amigos de Diego surgiram em um carro Chevrolet Onix vermelho e realizaram muitos disparos. Um jovem, que estava acompanhando a vítima quando aconteceu o crime, pegou uma moto Yamaha YBR Factor de cor branca, com placas de Itabuna-BA, e fugiu. Ainda conforme o boletim, a companheira de Diego comentou que ele sempre andava com uma pistola israelita e um celular na cintura, que não foram localizados durante a ocorrência.
Material apreendido na casa:
- 1 celular Motorola MC 50
- 2 cartões de crédito
- aproximadamente 23 gramas de maconha
- 4 munições 9mm intactas (02 CBC e 02 S&B)
- 3 cadernos de anotações das vendas de entorpecentes e armas
- 1 balança de precisão
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu. Até a publicação da matéria nenhum suspeito foi detido O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. "Quem tiver informações sobre o crime pode fazer denúncia anônima via telefone 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido", finalizou.