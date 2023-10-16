Traficante e líder de facção da BA é morto a tiros em Ibiraçu, no ES

Diego, que tinha o apelido “Cabeludo”, foi encontrado com diversas perfurações de tiros pelo corpo, e uma aglomeração de curiosos se formou no local do crime. No imóvel estava a companheira de Diego. Ela afirmou aos policiais que o parceiro era traficante, e que momentos antes ele estava em um campo do bairro Campagnaro, mas, na volta para casa, teria xingado alguém.

A mulher relatou que pouco depois dois homens, que seriam amigos de Diego surgiram em um carro Chevrolet Onix vermelho e realizaram muitos disparos. Um jovem, que estava acompanhando a vítima quando aconteceu o crime, pegou uma moto Yamaha YBR Factor de cor branca, com placas de Itabuna-BA, e fugiu. Ainda conforme o boletim, a companheira de Diego comentou que ele sempre andava com uma pistola israelita e um celular na cintura, que não foram localizados durante a ocorrência.