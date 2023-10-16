Prisão de traficante pode estar relacionada a mortes em ambulâncias no ES

A execução de dois jovens, dentro de duas ambulâncias em Porto de Santana, Cariacica, no domingo (15) , chamou a atenção pela frieza e ousadia dos criminosos. Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, ambos de 20 anos, foram vítimas de um acidente de moto e depois assassinados a tiros no caminho para um hospital.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e contou que a prisão de Erick de Almeida Bastos - líder do tráportofico de drogas da região de Flexal I, Porto de Santana e Morro do Quiabo - no sábado (14), pode ter desencadeado a violência de domingo.

"Nós ainda não temos a informações de quem cometeu a execução, o que temos é que na quinta-feira fizemos uma prisão muito importante em Porto de Santana, tirando de circulação o indivíduo denominado como 'Menor Erick', perigosíssimo" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES

Depois da prisão de Erick, a situação ficou complicada nos bairros de Flexal, Morro do Meio e Morro do Quiabo, que estão em conflito. O patrulhamento está reforçado em toda essa região e também na Grande Vitória, que registrou um final de semana violento com sete confrontos armados entre criminosos e policiais.

Com 10 mandados de prisão em aberto e apontado como autor do homicídio de Filipe Sousa, o "MC Lipin da B.E" – que também trabalhava como coletor de lixo em Vila Velha, o traficante Erick de Almeida Bastos, de 25 anos, conhecido como Menor Erick, foi preso na madrugada de sábado (14) em ação da Polícia Militar em Porto de Santana, Cariacica. O assassinato do jovem de 26 anos ocorreu na tarde de sexta-feira (13).

Apontado como um dos principais alvos de busca da Polícia Militar, Menor Erick atua como liderança do tráfico principalmente em Flexal I, Porto Canoa e no Morro do Quiabo, segundo a corporação. Ele era um dos criminosos mais procurados no município e foi preso após militares da Força Tática do 7º Batalhão receberam a informação de que ele estaria em uma residência no bairro Porto de Santana.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil detalhou que Menor Erick também é um dos dois principais atores do grupo rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV) quando se fala em ataques armados. Segundo a PC, são eles que implementam as ações violentas para expansão de território, tanto que eles têm mais mandados por homicídio. Além do traficante preso, também está nessa lista Vinicius Domingos Lopes, o Cara de Vaca, que já foi preso com três mandados por homicídio.

Vítimas gravaram vídeo

Os jovens Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, vítimas do acidente de moto que foram mortos a tiros dentro de ambulâncias do Samu em Porto de Santana, Cariacica, na manhã de domingo (15), não tinham passagem pela polícia, mas o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que "indícios" apontam a ligação dos dois ao tráfico de drogas local.

Antes de serem mortos dentro das ambulâncias, Kaio e Kawan estavam com outro indivíduo (sem identificação) em uma moto. Uma das vítimas aparece com uma arma de fogo em uma das mãos. Após a gravação do vídeo, o trio teria sido perseguido por outros suspeitos e, na sequência, sofreu um acidente ao bater em um paralelepípedo.

O vídeo pode ter alertado outros traficantes da região, que depois ficaram sabendo do acidente, foram atrás e pararam a ambulância.

"Antes da execução, três jovens estavam na mesma motocicleta, com arma e copo na mão, sem capacete. Eles gravaram vídeos desafiadores. Embora os dois não tivessem passagem pela polícia, há indícios, inclusive informações de Disque-denúncia, de ligação com o tráfico local. Tudo indica que a morte dos dois tenha relação com a guerra do tráfico" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES

As ambulâncias onde as vítimas estavam foram periciadas. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

A direção do Samu 192 informou que nenhum dos socorristas que atendeu a ocorrência foi ferido no ataque.

Execução em ambulância

Um acidente terminou em duas ambulância interceptadas e em execução em Cariacica, na manhã de domingo (15). O caso aconteceu nos bairros Flexal II e Porto de Santana e chamou a atenção pela violência.

De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta com três pessoas teria se chocado contra um paralelepípedo no bairro Flexal II. Os dois que estavam na garupa ficaram gravemente feridos. Vídeos que circularam pelas redes sociais mostravam Kaio Felipe José da Silva e Kawan Barcelos, ambos de 20 anos, caídos no chão, ensanguentados.

Segundo apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, aantes do acidente, eles chegaram a gravar um vídeo dos três na moto, onde um deles aparecia com uma arma. Após isso, o trio teria sido perseguido por rivais e, na sequência, se chocado contra o paralelepípedo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foram até o local e socorreram a dupla. Porém, no caminho para o hospital, na altura de Porto de Santana, os veículos de emergência foram interceptados por suspeitos em uma motocicleta.