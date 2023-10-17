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Alta periculosidade

Após prisões, PM divulga nova lista dos criminosos mais procurados de Cariacica

"Tabuleiro" do tráfico de drogas do município sofreu mudanças com a prisão de Menor Erick e Zé Maria, dois dos criminosos mais procurados pela PM

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2023 às 20:53
Lista dos mais procurados pela PM em Cariacica
Lista atualizada dos mais procurados pela PM em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Militar
A prisão de duas lideranças importantes na última semana mudou o "tabuleiro" do tráfico de drogas de Cariacica. "Zé Maria" e "Menor Erick", como eram conhecidos, figuravam na lista dos criminosos mais procurados do município, que sofreu alterações e foi novamente divulgada pela Polícia Militar nesta terça-feira (17). 
São nove nomes de suspeitos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e roubos e furtos. Confira abaixo. 
1. Richard Vieira Rocha (Dentinho) 
Com apenas 23 anos, possui um mandado de prisão em aberto por homicídio. Atua nos bairros Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana. 
Richard Vieira Rocha, o Dentinho
Richard Vieira Rocha, o Dentinho Crédito: Divulgação | Polícia Militar
2. Gilberto Borges da Fonseca (Colorau) 
Possui 39 anos e atua, principalmente, no bairro Castelo Branco. Contra ele, existem dois mandados de prisão em aberto. 
Gilberto Borges da Fonseca, o Colorau
Gilberto Borges da Fonseca, o Colorau Crédito: Divulgação | Polícia Militar
3. Renato Gomes Cravo (RT) 
Possui 20 anos e atua, principalmente, no bairro Antônio Ferreira Borges. Contra ele, existem quatro mandados de prisão em aberto.
Renato Gomes Cravo, o RT
Renato Gomes Cravo, o RT Crédito: Divulgação | Polícia Militar
4. Antônio Carlos de Sousa (Toso) 
Possui 27 anos e atua, principalmente, nos bairros Campo Verde, Bubu e Santo Antônio. Contra ele, existem três mandados de prisão em aberto.
Antônio Carlos de Sousa, o Toso
Antônio Carlos de Sousa, o Toso Crédito: Divulgação | Polícia Militar
5. Alerrando Moura Ferreira (Espiga) 
Possui 23 anos e atua, principalmente, no bairro São João Batista. Contra ele, existem três mandados de prisão em aberto.
Alerrando Moura Ferreira, o Espiga
Alerrando Moura Ferreira, o Espiga Crédito: Divulgação | Polícia Militar
6. Eduardo Luiz Dias dos Santos (Dudu) 
Possui 36 anos e atua, principalmente, no bairro Nova Rosa da Penha. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.
Eduardo Luiz Dias dos Santos, o Dudu
Eduardo Luiz Dias dos Santos, o Dudu Crédito: Divulgação | Polícia Militar
7. Adair Fernandes da Silva (Dadá) 
Possui 40 anos e atua, principalmente, no bairro Flexal II. É considerado foragido do sistema prisional desde 2019 e tem um mandado de prisão em aberto. 
Adair Fernandes da Silva, o Dadá
Adair Fernandes da Silva, o Dadá Crédito: Divulgação | Polícia Militar
8. Wesley Anastácio de Souza (Xuxa) 
Possui 34 anos e atua, principalmente, no bairro Alzira Ramos. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.
Wesley Anastácio de Souza, o Xuxa
Wesley Anastácio de Souza, o Xuxa Crédito: Divulgação | Polícia Militar
9. Eduardo Lucas dos Santos Oliveira (Duduzinho ou Da Roça)
Possui 29 anos e atua, principalmente, nos bairros Porto Novo e Porto de Santana. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, o Duduzinho ou Da Roça
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, o Duduzinho ou Da Roça Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Como fica após prisões de lideranças

Em conversa com a imprensa nesta terça (17), o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, destacou a importância das prisões para o enfraquecimento das facções em que os criminosos atuavam. Segundo ele, Erick de Almeida Bastos, o Menor Erick, de 25 anos, era ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto José Maria de Araújo, o Zé Maria, tinha conexão com o Primeiro Comando de Vitória (PCV). 
Com 10 mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, Menor Erick foi preso no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na madrugada de sábado (14). Já Zé Maria terminou detido nessa segunda-feira (16) durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de São Mateus, Norte do Estado.
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, é o principal alvo da PM
Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, era um dos principais alvos da PM  Crédito: Divulgação | Polícia Militar
"Há um impacto direto nos homicídios – acreditamos que vai acontecer uma diminuição –, e a prisão dessas lideranças também desarticula a facção que está enfraquecida, no momento, naquela região. Quando a gente prende, diminui as ordens, principalmente para o cometimento de roubo e furto", afirmou.

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