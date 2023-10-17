Após prisões, PM divulga nova lista dos criminosos mais procurados de Cariacica

Lista atualizada dos mais procurados pela PM em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Militar

A prisão de duas lideranças importantes na última semana mudou o "tabuleiro" do tráfico de drogas de Cariacica . "Zé Maria" e "Menor Erick", como eram conhecidos, figuravam na lista dos criminosos mais procurados do município, que sofreu alterações e foi novamente divulgada pela Polícia Militar nesta terça-feira (17).

São nove nomes de suspeitos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e roubos e furtos. Confira abaixo.

1. Richard Vieira Rocha (Dentinho)



Com apenas 23 anos, possui um mandado de prisão em aberto por homicídio. Atua nos bairros Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana.

Richard Vieira Rocha, o Dentinho Crédito: Divulgação | Polícia Militar

2. Gilberto Borges da Fonseca (Colorau)

Possui 39 anos e atua, principalmente, no bairro Castelo Branco. Contra ele, existem dois mandados de prisão em aberto.

Gilberto Borges da Fonseca, o Colorau Crédito: Divulgação | Polícia Militar

3. Renato Gomes Cravo (RT)



Possui 20 anos e atua, principalmente, no bairro Antônio Ferreira Borges. Contra ele, existem quatro mandados de prisão em aberto.

Renato Gomes Cravo, o RT Crédito: Divulgação | Polícia Militar

4. Antônio Carlos de Sousa (Toso)



Possui 27 anos e atua, principalmente, nos bairros Campo Verde, Bubu e Santo Antônio. Contra ele, existem três mandados de prisão em aberto.

Antônio Carlos de Sousa, o Toso Crédito: Divulgação | Polícia Militar

5. Alerrando Moura Ferreira (Espiga)



Possui 23 anos e atua, principalmente, no bairro São João Batista. Contra ele, existem três mandados de prisão em aberto.

Alerrando Moura Ferreira, o Espiga Crédito: Divulgação | Polícia Militar

6. Eduardo Luiz Dias dos Santos (Dudu)



Possui 36 anos e atua, principalmente, no bairro Nova Rosa da Penha. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.

Eduardo Luiz Dias dos Santos, o Dudu Crédito: Divulgação | Polícia Militar

7. Adair Fernandes da Silva (Dadá)



Possui 40 anos e atua, principalmente, no bairro Flexal II. É considerado foragido do sistema prisional desde 2019 e tem um mandado de prisão em aberto.

Adair Fernandes da Silva, o Dadá Crédito: Divulgação | Polícia Militar

8. Wesley Anastácio de Souza (Xuxa)



Possui 34 anos e atua, principalmente, no bairro Alzira Ramos. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.

Wesley Anastácio de Souza, o Xuxa Crédito: Divulgação | Polícia Militar

9. Eduardo Lucas dos Santos Oliveira (Duduzinho ou Da Roça)



Possui 29 anos e atua, principalmente, nos bairros Porto Novo e Porto de Santana. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto.

Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, o Duduzinho ou Da Roça Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Como fica após prisões de lideranças

Em conversa com a imprensa nesta terça (17), o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, destacou a importância das prisões para o enfraquecimento das facções em que os criminosos atuavam. Segundo ele, Erick de Almeida Bastos, o Menor Erick, de 25 anos, era ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto José Maria de Araújo, o Zé Maria, tinha conexão com o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Erick de Almeida Bastos, vulgo Menor Erick, era um dos principais alvos da PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar