Criminoso mais procurado de Cariacica é preso pela PRF em São Mateus

Conforme destacou a PRF, "Zé Maria" possuía três mandados de prisão em aberto por homicídio. Ele comanda o tráfico de drogas no bairro Santa Rosa, sendo o principal rival do grupo criminoso do Morro do Quiabo, com o qual mantém frequentes confrontos. Além disso, é membro da organização criminosa que atua no Bairro da Penha e considerado a liderança dessa organização em Cariacica.