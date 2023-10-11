Combate ao tráfico exige esforço coletivo e efetivo de governos e sociedade

Policiais se preparam para reforçar segurança em Itararé, Vitória Crédito: Reprodução de vídeo

Essa concentração de esforços, em geral, produz efeitos imediatos, porém não duradouros. A sensação de aparente segurança logo dá lugar ao medo, principalmente para quem vive no epicentro da violência. Moradores que se veem reféns de uma guerra que, por vezes, pode ser tácita, com períodos de trégua, mas sempre mantém um clima de tensão permanente.

Do “dia de terror” em 2022 aos seguidos “dias de ataques” de agora, é inevitável constatar que facções criminosas continuam impondo a tensão e o medo na Grande Vitória. Trata-se de uma guerra que precisa de ações coordenadas e constantes, e não apenas ocupações isoladas por parte de forças policiais.

Há tempos, o poderio dos traficantes que agem no Espírito Santo deixou de ser local. Existe uma vasta rede de apoio ao crime que vai além das divisas estaduais, como confirmado na última semana pelo secretário de Segurança, ao apontar os possíveis ganhos dos capixabas com o envio de policiais daqui para atuar em uma força-tarefa no Rio de Janeiro . Torna-se obrigatório, então, um planejamento que envolva não apenas as esferas do governo do Estado e das prefeituras, com polícias e guardas.

O caminho já foi traçado. Após longa costura, o Espírito Santo integra uma força-tarefa com participação das polícias Federal Rodoviária Federal . Desde agosto, após passagem pelo Estado do ministro da Justiça, Flávio Dino , também integra uma outra força-tarefa, com foco em organizações criminosas. O Ministério Público tem à mão ferramentas capazes de garantir a aplicação das políticas públicas de segurança, como direito fundamental que é, além de cobrar eficiência no enfrentamento da criminalidade. A Justiça deve coroar o ciclo, dando celeridade a processos e garantindo o rigor da lei aos criminosos.